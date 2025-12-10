Entretenimento
Quentin Tarantino humilha Paul Dano em entrevista: ‘Brocha’
-
O renomado cineasta, conhecido por filmes como "Bastardos Inglórios" e "Kill Bill", soltou o verbo contra o ator Paul Dano. Foto: Montagem/Flickr/Wikimedia Commons
-
Ao falar sobre o filme "Sangue Negro" — eleito por Tarantino como o 5º melhor do século 21 —, o diretor disse que a produção "ficaria em primeiro ou segundo" se não fosse pela má atuação de Dano. Foto: Reproduc?a?o
-
"[Dano] é fraco, cara. Ele é o coadjuvante. [Daniel Day-Lewis] está devorando ele [vivo]. Austin Butler teria sido maravilhoso nesse papel", disparou o cineasta. Foto: Reprodução/YouTube
-
"Ele é um cara tão fraco, fraco e desinteressante [...] Deveria ser um filme com dois protagonistas e não é! [...] Você o coloca com o ator mais fraco do SAG [Sindicato de Atores de Hollywood]? O cara mais brocha do mundo?", questionou Tarantino. Foto: Flickr - Debbie Cerda
-
-
E continuou: "Não estou dizendo que ele está tendo uma atuação terrível, estou dizendo que ele está tendo uma atuação insignificante? Não gosto dele." Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Depois da fala, algumas personalidades de Hollywood saíram em defesa de Paul Dano. "Não sei, cara, acho que Paul Dano é um ator incrível", escreveu Simu Liu, que estrelou "Shang-Chi" e "Barbie". Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures
-
Nascido em Nova York em 19 de junho de 1984, Paul Franklin Dano é ator, diretor e produtor. Relembre seus principais trabalhos! Foto: Wikimedia Commons/Harald Krichel
-
-
Dano iniciou sua trajetória na Broadway antes de fazer sua estreia no cinema em "The Newcomers", de 2000. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
-
No início dos anos 2000, Dano trabalhou em filmes como "Show de Vizinha" e "Roubando Vidas", ao lado de Angelina Jolie. Foto: Reprodução
-
Porém, foi com o papel de Dwayne Hoover em "Pequena Miss Sunshine", de 2006, que o ator deslanchou de vez em Hollywod. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Pela interpretação, Dano recebeu o prêmio Critics Choice Movie Awards de Melhor Ator Jovem. Foto: Reproduc?a?o
-
Em 2007, Dano chamou a atenção ao viver os irmãos Paul e Eli Sunday no renomado "Sangue Negro", citado por Tarantino. Foto: Reproduc?a?o
-
Outros papéis marcantes do ator foram em "Os Suspeitos" e "12 Anos de Escravidão", ambos lançados em 2013. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Dano também trabalhou em "Looper: Assassinos do Futuro", de 2012, na minissérie "Guerra e Paz", de 2016, e no longa "Okja", lançado pela Netflix em 2017. Foto: Divulgac?a?o/BBC
-
Em 2022, o ator deu uma abordagem mais sombria e realista ao vilão Charada no filme "Batman", dirigido por Matt Reeves. Foto: Reprodução
-
Em 2023, viveu Burt Fabelman em "Os Fabelmans", filme inspirado na vida de Steven Spielberg. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Dano também já se aventurou na direção ao comandar o aclamado "Vida Selvagem", lançado em 2018 e protagonizado pelo Jake Gyllenhaal. Foto: Reprodução
-
Na vida pessoal, Dano é casado com a atriz Zoe Kazan desde 2007. Eles dois filhos juntos: uma menina nascida em 2018 e um menino nascido em 2022. Foto: Reproduc?a?o