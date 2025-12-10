Rubens Barrichello é reconhecido como campeão legítimo da Fórmula 1 de 2009

Alvo de memes durante a carreira, Barrichello chegou a declarar que os brasileiros "não sabem brincar" e teve que aturar gozações. Mas ele encara desafios. Pouco mais de um ano após se tornar embaixador de uma empresa de tecnologia especializada em soluções para o setor de iGaming, ele colhe louros de uma boa reputação. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS