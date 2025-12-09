Estilo de Vida
Tradição chinesa do Tai Chi Chuan combate o estresse e fortalece o corpo
Esta arte tem raízes marciais, mas foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang. Foto: Imagem de franciscojcesar por Pixabay
Caracteriza-se por movimentos lentos e circulares, que visam a harmonia entre corpo e mente, assim como inclui técnicas de respiração profunda, que ajudam a acalmar e focar a mente. Foto: Imagem de shirish4ss por Pixabay
Promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva. Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
Ao harmonizar corpo e mente e reduzir a ansiedade, a prática regular contribui para um sono mais tranquilo e totalmente reparador. Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
Estudos demonstram que o Tai Chi melhora a função cognitiva, como a concentração e a memória, assim como pode auxiliar no tratamento de idosos com comprometimento cognitivo leve e retardar um declínio neste sentido. Foto: Reprodução do youtube
Uma influência inicial pode ser um sistema de movimentos baseado na observação de cinco animais: tigre, cervo, urso, macaco e a garça. Foto: Reprodução do facebook
A história do Tai Chi Chuan é, de fato, uma fascinante mistura de lendas e registros históricos. A origem desta arte marcial envolve mitos taoístas, mas seu desenvolvimento histórico é rastreado por meio de linhagens de famílias e mestres. Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
O primeiro, geralmente, é encarado como uma metáfora para indicar o desenvolvimento dos princípios através da figura do taoísta imortal Chang San Feng. Foto: Reprodução do X @kuen_tsun
O historicamente comprovado é ligado ao nome de Chen Wangting, um comandante da milícia local do distrito de Wen, na região central da China, no século XVII. Foto: Reprodução do Instagram @wingchun_legends
Ao longo da vida, Chen Wangting aprendeu várias técnicas e estilos marciais e sofreu diversas influências de outras técnicas corporais comuns na China como duna e daoyin. Foto: Shi Deru/Wikimédia Commons
A lendária luta entre a garça e a serpente é uma história filosófica fundamental para a origem do Tai Chi Chuan, pois inspirou os princípios que tornaram essa atividade como arte marcial interna, focada na suavidade e no equilíbrio. Foto: Reprodução do Youtube
A versão mais comum da lenda atribui a observação do combate ao sábio taoísta Zhang Sanfeng, que teria vivido no século XII ou XIII. Enquanto meditava na montanha Wudang, ele teria testemunhado a luta entre uma garça elegante e uma serpente ágil. Foto: Reprodução do Youtube
Existem, ainda, indicações de que, durante a Dinastia Tang, de 618-906 d.C., um eremita chamado Xu Xuan Ping desenvolveu uma arte chamada "os trinta e sete estilos do taiji", também chamada de chang chuan ou chang kiang. Foto: Reprodução do youtube
Na mesma época, um monge taoísta chamado Li Dao Zi praticava uma arte denominada "punho longo primordial", semelhante aos trinta e sete estilos do taiji. Foto: Reprodução do youtube
Yang Chengfu foi um dos professores mais conhecidos de Tai Chi Chuan Yang. Ele ajudou a desenvolver a arte em sua forma moderna, enquanto seus alunos fundaram suas próprias escolas de artes marciais de sucesso. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Chengfu é o autor oficial de dois livros sobre o estilo, "Métodos de Aplicação do Tai Chi", divulgado em 1931, e "Essência e Aplicações do Tai Chi", divulgado em 1934. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
São cinco os estilos de taiji quan reconhecidos como tradicionais pela comunidade internacional: cada um deles recebeu o nome da família chinesa que o criou, desenvolveu e transmitiu. Foto: Reprodução do Facebook
Os estilos tradicionais de Tai Chi Chuan são: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu e Sun O primeiro é o mais antigo, caracterizado por uma combinação de movimentos lentos e rápidos, com explosões de força. Foto: Reprodução do youtube
O estilo Yang é o mais popular e praticado, sendo reconhecido por seus movimentos suaves, amplos e contínuos. Ele, então, é ideal para melhorar o equilíbrio, a postura, a força interna e a calma mental. Foto: Reprodução do youtube
O estilo Wu-Hao, por sua vez, é mais compacto e vertical, que se concentra em movimentos mais curtos e precisos. Foto: Reprodução do Youtube
O estilo Wu foi desenvolvido por Wu Quanyou e seu filho Wu Jianquan, sendo conhecido por seus movimentos mais lentos e alongados do que o estilo Yang. Foto: Reprodução do Facebook
O Sun é caracterizado por movimentos suaves e fluidos, mas com ênfase em um ritmo mais rápido em algumas seções. É conhecido pela sua saúde e benefícios para o bem-estar. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sun Lutang foi o criador do Tai Chi Chuan estilo Sun, que combina a arte marcial com o Xingyiquan e o Baguazhang. É conhecido por seus movimentos pequenos e circulares, posturas altas e passos sutis, sendo o quarto em popularidade. Foto: domínio Público/Wikimédia Commons