Estilo de Vida
Caixões em formatos imprevisíveis chamam atenção no Reino Unido
-
A novidade dá um toque de humor a um momento triste e, segundo a empresa, um dos objetivos é justamente oferecer uma certa leveza às famílias. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
A empresa se chama Go As You Please - que significa 'Vá conforme quiser'. E já na vitrine, alternativas para um adeus inesquecível. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
Sugestões para uma despedida que reflita um gosto do morto, uma paixão, algo que tenha feito diferença em sua vida. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
Aqui, destacam-se os caixões do time de futebol Blyth Spartans e da saga de cinema Star Wars (Guerra nas Estrelas). Na medida para os torcedores e fãs. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
-
Caixões com escudos de times, por sinal, são bem procurados. Mas a estampa de onça torna a despedida 'animal' Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
Para quem gosta de um chope e não quer abrir mão nem mesmo na hora do adeus, os caixões têm até o colarinho da cerveja. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
Também dá pra colocar fotos: parentes e amigos vão junto com o morto... E ele também pode ser retratado tranquilo, em paz total, para a viagem ao plano paralelo. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
-
Fãs de "Walking Dead' e de "Betty Boop" pertencem, certamente, a dois universos distintos. Ambos contemplados com belos caixões. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
O caixão Lego parece desmontável, mas é seguro. Uma das estampas mais criativas, dentre várias opções para as famílias. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
Pra quem acha que Elvis Presley não morreu, nesse caixão ele vai, com certeza, pro túmulo. As bolinhas do golfe e a criação de Banksy, artista de rua, também. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
-
-
E que tal esses caixões tecnológicos, em forma de telefone celular e de controle de videogame? Morrer não é brincadeira... Mas.. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
Olhando esses caixões, dá pra perceber que o túmulo precisa ser grande. Espia só a largura do caixão-avião, com asas e tudo... Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
E o caixão-máquina fotográfica garante aquele registro eterno. Com a grife da Nikon, uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Pura classe. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
-
Outras marcas que acompanharam a pessoa ao longo de toda a vida não são esquecidas. É o caso da popular caneta Bic. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
E a Coca-Cola, fenômeno mundial de consumo, não poderia ficar de fora. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
A funerária é sediada em Cramlington, cidade de 30 mil habitantes a apenas 10 km de Newcastle. Foto: Creative Commons
-
-
Por onde passa, o carro da funerária, transportando caixões criativos, chama muito a atenção. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
-
E então? Que tal essa ideia da empresa britânica? Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals