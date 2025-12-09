Assine
Caixões em formatos imprevisíveis chamam atenção no Reino Unido

Redação Flipar
  • A novidade dá um toque de humor a um momento triste e, segundo a empresa, um dos objetivos é justamente oferecer uma certa leveza às famílias.
    A novidade dá um toque de humor a um momento triste e, segundo a empresa, um dos objetivos é justamente oferecer uma certa leveza às famílias. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • A empresa se chama Go As You Please - que significa 'Vá conforme quiser'. E já na vitrine, alternativas para um adeus inesquecível.
    A empresa se chama Go As You Please - que significa 'Vá conforme quiser'. E já na vitrine, alternativas para um adeus inesquecível. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • Sugestões para uma despedida que reflita um gosto do morto, uma paixão, algo que tenha feito diferença em sua vida.
    Sugestões para uma despedida que reflita um gosto do morto, uma paixão, algo que tenha feito diferença em sua vida. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • Aqui, destacam-se os caixões do time de futebol Blyth Spartans e da saga de cinema Star Wars (Guerra nas Estrelas). Na medida para os torcedores e fãs.
    Aqui, destacam-se os caixões do time de futebol Blyth Spartans e da saga de cinema Star Wars (Guerra nas Estrelas). Na medida para os torcedores e fãs. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • Caixões com escudos de times, por sinal, são bem procurados. Mas a estampa de onça torna a despedida 'animal'
    Caixões com escudos de times, por sinal, são bem procurados. Mas a estampa de onça torna a despedida 'animal' Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • Para quem gosta de um chope e não quer abrir mão nem mesmo na hora do adeus, os caixões têm até o colarinho da cerveja.
    Para quem gosta de um chope e não quer abrir mão nem mesmo na hora do adeus, os caixões têm até o colarinho da cerveja. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • Também dá pra colocar fotos: parentes e amigos vão junto com o morto... E ele também pode ser retratado tranquilo, em paz total, para a viagem ao plano paralelo.
    Também dá pra colocar fotos: parentes e amigos vão junto com o morto... E ele também pode ser retratado tranquilo, em paz total, para a viagem ao plano paralelo. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • Fãs de
    Fãs de "Walking Dead' e de "Betty Boop" pertencem, certamente, a dois universos distintos. Ambos contemplados com belos caixões. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • O caixão Lego parece desmontável, mas é seguro. Uma das estampas mais criativas, dentre várias opções para as famílias.
    O caixão Lego parece desmontável, mas é seguro. Uma das estampas mais criativas, dentre várias opções para as famílias. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • Pra quem acha que Elvis Presley não morreu, nesse caixão ele vai, com certeza, pro túmulo. As bolinhas do golfe e a criação de Banksy, artista de rua, também.
    Pra quem acha que Elvis Presley não morreu, nesse caixão ele vai, com certeza, pro túmulo. As bolinhas do golfe e a criação de Banksy, artista de rua, também. Foto: Reprodução do site Go as you please Funerals
  • E que tal esses caixões tecnológicos, em forma de telefone celular e de controle de videogame? Morrer não é brincadeira... Mas..
    E que tal esses caixões tecnológicos, em forma de telefone celular e de controle de videogame? Morrer não é brincadeira... Mas.. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • Olhando esses caixões, dá pra perceber que o túmulo precisa ser grande. Espia só a largura do caixão-avião, com asas e tudo...
    Olhando esses caixões, dá pra perceber que o túmulo precisa ser grande. Espia só a largura do caixão-avião, com asas e tudo... Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • E o caixão-máquina fotográfica garante aquele registro eterno. Com a grife da Nikon, uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Pura classe.
    E o caixão-máquina fotográfica garante aquele registro eterno. Com a grife da Nikon, uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Pura classe. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • Outras marcas que acompanharam a pessoa ao longo de toda a vida não são esquecidas. É o caso da popular caneta Bic.
    Outras marcas que acompanharam a pessoa ao longo de toda a vida não são esquecidas. É o caso da popular caneta Bic. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • E a Coca-Cola, fenômeno mundial de consumo, não poderia ficar de fora.
    E a Coca-Cola, fenômeno mundial de consumo, não poderia ficar de fora. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • A funerária é sediada em Cramlington, cidade de 30 mil habitantes a apenas 10 km de Newcastle.
    A funerária é sediada em Cramlington, cidade de 30 mil habitantes a apenas 10 km de Newcastle. Foto: Creative Commons
  • Por onde passa, o carro da funerária, transportando caixões criativos, chama muito a atenção.
    Por onde passa, o carro da funerária, transportando caixões criativos, chama muito a atenção. Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
  • E então? Que tal essa ideia da empresa britânica?
    E então? Que tal essa ideia da empresa britânica? Foto: Personal Funerária - Facebook Go as you please Funerals
