Peculiaridades de Tonga, país vulcânico insular da Oceania!
Trata-se de Tonga, um país insular localizado na Polinésia, no Oceano Pacífico Sul. Foto: domínio público
Segundo dados da "World Obesity Federation" (WOF, na sigla em inglês), em Tonga 80% dos homens e 87% das mulheres são obesos — o tema foi aprofundado em uma galeria do FLIPAR. Foto: Reprodução Youtube
No entanto, apesar de ser pouco falado, Tonga reserva muitas histórias curiosas e igualmente fascinantes. Conheça mais sobre este país da Oceania! Foto: au?olunga - wikimedia commons
Tonga é o único reino soberano na região e compreende um arquipélago de 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas. Foto: Msdstefan wikimedia commons
A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga. Foto: Preetam Rai wikimedia commons
A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
Apesar de ter recebido influÃªncias estrangeiras ao longo dos sÃ©culos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradiÃ§Ãµes ancestrais, danÃ§as tÃpicas, e uma profunda conexÃ£o com a natureza. Foto: reproduÃ§Ã£o
Durante séculos, Tonga foi um importante centro cultural e político na Polinésia. No século 19, o país se tornou uma monarquia constitucional e adotou o cristianismo, que ainda é a religião predominante por lá. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
Desde 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga. Foto: wikimedia commons
O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth. Foto: Simmo Simpson - Flickr
A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa. Foto: reprodução/youtube
Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu'lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai'siaine (sopa feita de banana e coco - foto). Foto: reprodução
As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril. Foto: Reprodução do site Pixabay
A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava'u, são conhecidas por sua beleza natural. Foto: reprodução/youtube
A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade. Foto: wikimedia commons David Broad
Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação. Foto: Imagem de Tongpradit Charoenphon por Pixabay
O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país. Foto: Tony Bowden wikimedia commons
Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividade vulcânica, tsunamis e terremotos. Foto: reprodução JN TV GLobo
Em 2022, a erupÃ§Ã£o do vulcÃ£o submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai causou devastaÃ§Ã£o no paÃs e foi sentida em vÃ¡rias partes do mundo. Foto: ServiÃ§o MeteorolÃ³gico de Tonga
