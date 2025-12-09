Assine
Pesquisa atesta que rosas não têm espinhos; saiba o que espeta a gente

RF
Redação Flipar
  • No entanto, um estudo recente afirma que as rosas, na verdade, não têm espinhos propriamente ditos, mas pontas afiadas, duras e secas, semelhantes às que aparecem em alguns arbustos, árvores e cactos.
  • São os chamados acúleos, que se formam a partir da epiderme da planta, em um processo semelhante ao crescimento do cabelo. Para os leigos, espinhos e acúleos parecem a mesma coisa, mas, para quem estuda botânica, a distinção é importante. E afinal, para que servem os acúleos?
  • Segundo um estudo, os acúleos são mecanismos de defesa que surgiram ao longo da evolução para proteger certas espécies dos animais herbívoros — ou seja, daqueles que se alimentam de plantas.
  • Além disso, os acúleos também podem ajudar na retenção de água, favorecendo a saúde da planta e contribuindo para o seu crescimento.
  • A rosa é uma das flores mais cultivadas do mundo, e sem dúvida coloca-se no primeiro degrau do pódio das flores mais vendidas! Em flor cortada, é a rosa vermelha que é a mais solicitada.
  • Além da rosa vermelha, as cores mais comuns dessa flor são amarela, cor de rosa, branca, champagne, lilás e laranja.
  • No Brasil, a maior produtora de rosas é a cidade de Andradas, em Minas Gerais. Por dia, são colhidas em média 400 mil flores, cultivadas em doze propriedades que somam cerca de 120 hectares de plantio.
  • A colheita das rosas é realizada todos os dias. O cultivo envolve várias etapas - desde o preparo de mudas até a brotação da rosa - levando cerca de seis meses. As rosas são enviadas à cidade de Holambra, em São Paulo, para distribuição pelo Brasil. Afinal, Holambra é o maior centro de produção de flores da América Latina.
  • Esses símbolos da natureza carregam consigo um significado especial ao longo dos séculos. Conhecidas como flores do amor e da paixão, as rosas representam o afeto mais verdadeiro.
  • Além disso, com seu perfume suave, as rosas também simbolizam a esperança eterna, a renovação constante e a beleza interior que transborda.
  • Com suas propriedades terapêuticas extraordinárias, as rosas também são utilizadas na indústria cosmética para cuidados com a pele.
  • Seus óleos essenciais preciosos possuem propriedades antioxidantes naturais excepcionais que ajudam no rejuvenescimento celular e proporcionam um brilho saudável à pele magnífico.
  • O óleo essencial de rosa também pode ser usado em farmacologia, devido às suas propriedades curativas e hemostáticas (ou seja, facilitando a cura de pequenos ferimentos, com sangramentos pontuais).
  • Ajuda a combater doenças otorrinolaringológicas (gengivite, afta, angina…), pequenas queimaduras e irritações cutâneas, distúrbios intestinais e até problemas de libido.
  • Cultivar rosas pode ser uma experiência gratificante tanto para amadores apaixonados pela jardinagem quanto para jardineiros experientes.
  • Requerendo cuidado atencioso e paciência incansável, essa prática traz recompensas magníficas na forma de belíssimas flores. Seja em vasos delicados ou jardins floridos, as rosas alegram o ambiente.
  • Caso você ganhe uma rosa, é importante adotar alguns cuidados para aumentar a durabilidade da flor. Troque a água em dias alternados, corte os caules na diagonal e remova folhas e flores murchas para evitar o acúmulo de bactérias.
