Galeria
Pesquisa atesta que rosas não têm espinhos; saiba o que espeta a gente
No entanto, um estudo recente afirma que as rosas, na verdade, não têm espinhos propriamente ditos, mas pontas afiadas, duras e secas, semelhantes às que aparecem em alguns arbustos, árvores e cactos. Foto: Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay
São os chamados acúleos, que se formam a partir da epiderme da planta, em um processo semelhante ao crescimento do cabelo. Para os leigos, espinhos e acúleos parecem a mesma coisa, mas, para quem estuda botânica, a distinção é importante. E afinal, para que servem os acúleos? Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Segundo um estudo, os acúleos são mecanismos de defesa que surgiram ao longo da evolução para proteger certas espécies dos animais herbívoros — ou seja, daqueles que se alimentam de plantas. Foto: Imagem de subak214 por Pixabay
Além disso, os acúleos também podem ajudar na retenção de água, favorecendo a saúde da planta e contribuindo para o seu crescimento. Foto: Imagem de Anelka por Pixabay
A rosa é uma das flores mais cultivadas do mundo, e sem dúvida coloca-se no primeiro degrau do pódio das flores mais vendidas! Em flor cortada, é a rosa vermelha que é a mais solicitada. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Além da rosa vermelha, as cores mais comuns dessa flor são amarela, cor de rosa, branca, champagne, lilás e laranja. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
No Brasil, a maior produtora de rosas é a cidade de Andradas, em Minas Gerais. Por dia, são colhidas em média 400 mil flores, cultivadas em doze propriedades que somam cerca de 120 hectares de plantio. Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Andradas
A colheita das rosas é realizada todos os dias. O cultivo envolve várias etapas - desde o preparo de mudas até a brotação da rosa - levando cerca de seis meses. As rosas são enviadas à cidade de Holambra, em São Paulo, para distribuição pelo Brasil. Afinal, Holambra é o maior centro de produção de flores da América Latina. Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Andradas
Esses símbolos da natureza carregam consigo um significado especial ao longo dos séculos. Conhecidas como flores do amor e da paixão, as rosas representam o afeto mais verdadeiro. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
Além disso, com seu perfume suave, as rosas também simbolizam a esperança eterna, a renovação constante e a beleza interior que transborda. Foto: Imagem de PayPal.me/FelixMittermeier por Pixabay
Com suas propriedades terapêuticas extraordinárias, as rosas também são utilizadas na indústria cosmética para cuidados com a pele. Foto: Imagem de robert102 por Pixabay
Seus óleos essenciais preciosos possuem propriedades antioxidantes naturais excepcionais que ajudam no rejuvenescimento celular e proporcionam um brilho saudável à pele magnífico. Foto: Imagem de Susan Cipriano por Pixabay
O óleo essencial de rosa também pode ser usado em farmacologia, devido às suas propriedades curativas e hemostáticas (ou seja, facilitando a cura de pequenos ferimentos, com sangramentos pontuais). Foto: Geolina163 commons wikimedia
Ajuda a combater doenças otorrinolaringológicas (gengivite, afta, angina…), pequenas queimaduras e irritações cutâneas, distúrbios intestinais e até problemas de libido. Foto: Imagem de Annette por Pixabay
Cultivar rosas pode ser uma experiência gratificante tanto para amadores apaixonados pela jardinagem quanto para jardineiros experientes. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Requerendo cuidado atencioso e paciência incansável, essa prática traz recompensas magníficas na forma de belíssimas flores. Seja em vasos delicados ou jardins floridos, as rosas alegram o ambiente. Foto: Imagem de Susan Cipriano por Pixabay
Caso você ganhe uma rosa, é importante adotar alguns cuidados para aumentar a durabilidade da flor. Troque a água em dias alternados, corte os caules na diagonal e remova folhas e flores murchas para evitar o acúmulo de bactérias. Foto: Imagem de Enoch111 por Pixabay