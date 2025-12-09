Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Primeira ‘cidade floresta’ do planeta fica na China

RF
Redação Flipar
  • Batizado de Liuzhou Forest City, o projeto de urbanismo sustentável é o primeiro do gênero no mundo.
    Batizado de Liuzhou Forest City, o projeto de urbanismo sustentável é o primeiro do gênero no mundo. Foto: Divulgação
  • A “cidade floresta”, ao norte de Liuzhou, foi desenhada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri.
    A “cidade floresta”, ao norte de Liuzhou, foi desenhada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri. Foto: Reprodução Instagram @stefano_boeri
  • O objetivo Ã© conectar a natureza ao espaÃ§o urbano e reduzir sensivelmente a poluiÃ§Ã£o atmosfÃ©rica local, um problema crÃŽnico das populosas cidades chinesas.
    O objetivo Ã© conectar a natureza ao espaÃ§o urbano e reduzir sensivelmente a poluiÃ§Ã£o atmosfÃ©rica local, um problema crÃŽnico das populosas cidades chinesas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Além de melhorar a qualidade do ar, a iniciativa pretende reduzir a temperatura da região e aumentar a biodiversidade local.
    Além de melhorar a qualidade do ar, a iniciativa pretende reduzir a temperatura da região e aumentar a biodiversidade local. Foto: Divulgação
  • O projeto do município verde, iniciado em 2020, contou com financiamento do setor de planejamento urbano da cidade chinesa.
    O projeto do município verde, iniciado em 2020, contou com financiamento do setor de planejamento urbano da cidade chinesa. Foto: EditQ/Wikimédia Commons
  • A instalação florestal residencial ocupa cerca de 175 hectares às margens do rio Liujiang, um afluente do chamado sistema do Rio das Pérolas.
    A instalação florestal residencial ocupa cerca de 175 hectares às margens do rio Liujiang, um afluente do chamado sistema do Rio das Pérolas. Foto: Rio Liujiang - Liuzhou Forest City (China) - Imagem de ?? ? por Pixabay
  • A área, situada em uma região montanhosa, passa a ter casas, hotéis, hospitais, escolas e outras edificações típicos de ambientes urbanos envoltos em plantas e árvores.
    A área, situada em uma região montanhosa, passa a ter casas, hotéis, hospitais, escolas e outras edificações típicos de ambientes urbanos envoltos em plantas e árvores. Foto: Imagem de Mercier Zeng por Pixabay
  • De acordo com o projeto, a cidade florestal terá aproximadamente 40 mil árvores.
    De acordo com o projeto, a cidade florestal terá aproximadamente 40 mil árvores. Foto: Divulgação
  • Além disso, são mais de um milhão de plantas de uma centena de espécies espalhadas pela cidade.
    Além disso, são mais de um milhão de plantas de uma centena de espécies espalhadas pela cidade. Foto: Divulgação
  • A estimativa é que esse polo natural produza 900 toneladas de oxigênio e seja capaz de absorver anualmente 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de partículas finas.
    A estimativa é que esse polo natural produza 900 toneladas de oxigênio e seja capaz de absorver anualmente 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de partículas finas. Foto: Divulgação
  • A Cidade Florestal de Liuzhou pode abrigar até 30 mil habitantes. O município situado ao sul tem população de um pouco mais de um milhão de pessoas.
    A Cidade Florestal de Liuzhou pode abrigar até 30 mil habitantes. O município situado ao sul tem população de um pouco mais de um milhão de pessoas. Foto: Divulgação
  • Para conectar a cidade florestal ao Liuzhou foi construída uma linha ferroviária de alta velocidade.
    Para conectar a cidade florestal ao Liuzhou foi construída uma linha ferroviária de alta velocidade. Foto: Divulgação
  • Assim, de trem o morador da cidade florestal “satélite” poderá se deslocar para Liuzhou e vice-versa.
    Assim, de trem o morador da cidade florestal “satélite” poderá se deslocar para Liuzhou e vice-versa. Foto: Divulgação
  • A fim de ser um exemplo de soluções urbanas sustentáveis, a Liuzhou Forest City será autossuficiente em produção de energia por meios geotérmicos e iluminação a partir de paineis solares.
    A fim de ser um exemplo de soluções urbanas sustentáveis, a Liuzhou Forest City será autossuficiente em produção de energia por meios geotérmicos e iluminação a partir de paineis solares. Foto: Gretar Ívarsson/Wikimédia Commons
  • “Pela primeira vez, na China e no mundo, um complexo urbano combina o desafio da auto-suficiência energética e do uso de energia renovável com o de aumentar a biodiversidade e efetivamente reduzir a poluição do ar - o que é realmente crítico para a atual China”, declarou o escritório de arquitetura em comunicado.
    “Pela primeira vez, na China e no mundo, um complexo urbano combina o desafio da auto-suficiência energética e do uso de energia renovável com o de aumentar a biodiversidade e efetivamente reduzir a poluição do ar - o que é realmente crítico para a atual China”, declarou o escritório de arquitetura em comunicado. Foto: Flickr Kinalotsen
  • Um dos inspiradores do projeto é a “floresta vertical” criada em Milão, na Itália, também pelo arquiteto Stefano Boeri.
    Um dos inspiradores do projeto é a “floresta vertical” criada em Milão, na Itália, também pelo arquiteto Stefano Boeri. Foto: Reprodução
  • Localizado no centro de Milão, o Bosco Verticale é um complexo residencial composto por duas torres cobertas de plantas e árvores.
    Localizado no centro de Milão, o Bosco Verticale é um complexo residencial composto por duas torres cobertas de plantas e árvores. Foto: Giovanni Nardi/Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay