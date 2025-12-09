Galeria
Uso de caldeirões na Idade do Bronze surpreende os cientistas
Espalhados pela estepe da Eurásia, os arqueólogos encontraram caldeirões de metal da Idade do Bronze durante escavações. Neles, há também indicações de uma forma de utilização sinistra de dois caldeirões. Foto: Reprodução Wilkin et al., Rep. Sci., 2024
Ao rasparem resíduos de massa do interior dos caldeirões, que têm aproximadamente 2.750 anos, arqueólogos descobriram que os recipientes já foram usados para coletar o sangue de ruminantes. Animais como ovelhas e cabras, assim como o leite de iaques selvagens. Foto: Reprodução @Scimex
Ainda não há como descobrir o que eles fizeram com o sangue, mas provavelmente foi para fins alimentícios, como a produção de salsicha de sangue. Algo semelhante às técnicas de fabricação de salsicha usadas na Mongólia rural atualmente. Foto: Flickr mirrored helix
“Vários relatos históricos sobre os habitantes das estepes afirmam que eles bebiam sangue regularmente”, explica o Dr. Bryan Miller, da Universidade de Michigan, Estados Unidos, coautor do estudo. Foto: Flickr Richard Jones
A equipe de investigação liderada por Shevan Wilkin, da Universidade de Basileia, realizou também extensas análises de proteínas em dois caldeirões de metal que foram descobertos em 2019 por pastores no norte da Mongólia, juntamente com outros artefatos. Foto: Flickr camdenattic
Com a escavação, eles encontraram também outros artefatos. Eles foram encaminhados à Academia Mongol de Ciências, para análise de especialistas. Eles usaram datação por radiocarbono e, em seguida, coletaram amostras do interior de ambos para realizar uma análise de proteína. Foto: Imagem de Jalyn Bryce por Pixabay
A análise proteômica revelou a presença de proteínas sanguíneas, bem como uma glicoproteína que é expressa no fígado. Essas proteínas foram então classificadas como originárias de ruminantes. Foto: Imagem de K-E-Coverdesign por Pixabay
Os cientistas também rastrearam proteínas secundárias no caldeirão, como o leite de iaque. Não se sabe exatamente como eles foram explorados, porém respondem sobre o modo como o povo mongol da Idade do Bronze viveu. Foto: Reprodução do Facebook National Museum of Ireland
“Isso mostra que os iaques foram domesticados e ordenhados na Mongólia muito antes do que se supunha anteriormente”, observa Wilkin. Foto: Emilio Gómez Fernández/wikimédia Commons
O leite pode ter sido fermentado nos caldeirões para ser conservado em forma de iogurte, ou pode ter sido ingrediente na produção de enchidos. Foto: Domínio Públíco
Os autores concluíram que esses objetos de bronze podem ajudar na compreensão de civilizações antigas. Isso porque o metal tem propriedades antibacterianas que podem preservar materiais orgânicos por milênios. Foto: Zde/wikimédia Commons
De acordo com a datação por radiocarbono, os caldeirões datam do final da Idade do Bronze, ou seja, estavam em uso há cerca de 2.700 anos. Dessa forma, a salsicha de sangue geralmente é elaborada através de sangue, gordura de porco e cebola e está presente na alimentação da Mongólia. Foto: Reprodução do X @turarchaeonews
Um caldeirão é uma panela grande, usada para cozinhar grandes quantidades de comida sobre uma fogueira. Caldeira de grandes dimensões, com alça ou alças e de forma cilíndrica ou esferoide. Possui com fundo chato, usado, principalmente, para cozimento em água fervente. Foto: Dageno/Wikimédia Commons
A figura dos caldeirão estão muito presentes também na ficção e literatura, geralmente ligados à feiticeiras e bruxas. Como o da Bruxa do 71, que vive na imaginação de Chaves, Chiquinha e Kiko quando observam a personagem Dona Clotilde na série. Além do filma "Abracadabra", de 1993. Foto: Divulgação
Uma franquia que destaca o caldeirão em seus filmes é "Harry Potter", com poções e muita magia do bruxo mais querido do cinema mundial. Foto: Divulgação
O caldeirão está ligado ao elemento Água que denota uma influência psíquica e do inconsciente. O principal instrumento ritualístico utilizado pelos bruxos, ele simboliza desde a antiguidade o útero universal, ou seja, o útero da Grande Mãe, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Foto: Caldeirão do Harry Potter - Caldeirões - Divulgação
