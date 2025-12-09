Assine
Celebridades e TV

João Gomes será atração no Réveillon de Copacabana: o "piseiro" está bombando

RF
Redação Flipar
  • No dia 24 de outubro de 2025, João Gomes emocionou Zeca Pagodinho ao homenagear Kara Veia durante um encontro descontraído em um bar.
  • O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais, com a legenda “por aqui, sextou”.
  • O cantor João Gomes fez a gravação de seu novo DVD nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.
  • O evento gratuito reuniu uma multidão e contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e outros cantores.
  • O show representou um marco importante na carreira de João Gomes e consolidou sua posição como um dos principais nomes da música nordestina e do piseiro.
  • O cantor subiu ao palco ao lado do filho mais velho, Jorge, para cantar uma música em sua homenagem.
  • A esposa, Ary Mirelle, também participou do momento e recebeu um beijo carinhoso.
  • Em setembro de 2025, nasceu Joaquim, o segundo filho.
  • O cantor nasceu no dia 31 de julho de 2002, na cidade de Serrita, no sertão de Pernambuco, Brasil.
  • Ainda criança, João Gomes integrou o coral da igreja que frequentava, o que lhe deu os primeiros contatos com o canto e com a música em comunidade.
  • Ele também cursou técnico em agropecuária no Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
  • A carreira musical de João Gomes começou a ganhar impulso em 2019, quando ele passou a divulgar vídeos nas redes sociais e a reunir seguidores, apesar de ainda não ser conhecido nacionalmente.
  • O grande salto veio em 2021, quando sua canção “Meu Pedaço de Pecado
  • Também em 2021, João Gomes lançou o álbum de estreia intitulado “Eu Tenho a Senha”, que contou com sucessos como “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e a faixa-título “Eu Tenho a Senha”.
  • O álbum consolidou sua presença no cenário musical brasileiro, especialmente no gênero piseiro e forró.
  • Nos anos seguintes, João Gomes manteve uma produção constante, lançou novos álbuns e consolidou sua presença no cenário musical com um ritmo intenso de trabalho.
  • Atualmente, João Gomes conta com cinco álbuns de estúdio lançados e mais de 40 singles disponíveis nas plataformas digitais.
  • Entre suas canções mais conhecidas está “Minha Deusa”, lançada após o sucesso do álbum “Eu Tenho a Senha”.
  • Outros sucessos que marcam sua trajetória incluem “Se For Amor”, “Dengo”, Metade de Mim”, “Tá Sofrendo Porque Quer”, “Meu Cafofo” e “Aquelas Coisas”.
  • Entre seus lançamentos, também se destacam parcerias com artistas como Felipe Amorim, Tarcísio do Acordeon, Gabi Martins, Vitor Fernandes e até o humorista Whindersson Nunes.
  • Ele é reconhecido por mesclar o forró tradicional, o piseiro e influências nordestinas com linguagem moderna, o que ajudou a ampliar seu alcance para além das festas regionais.
