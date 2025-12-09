Sertanejo no topo e Taylor Swift ‘desbancada’: veja curiosidades da retrospectiva do Spotify

O top 3 dos álbuns mais escutados no Brasil em 2025 foi dominado pelo pagode e pelo sertanejo: "O Céu Explica Tudo", de Henrique e Juliano (3º), "Churrasquinho 3", do Grupo Menos É Mais (2º), e "Manifesto Musical 2", de Henrique e Juliano (1º). Foto: Divulgação/Deezer