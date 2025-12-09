Monte Roraima, o platô brasileiro misterioso que inspirou ‘O Mundo Perdido’

Localizado na região da Gran Sabana, no sudeste da Venezuela, se estende até o estado de Roraima, no Brasil, e a Guiana. É considerado um dos pontos mais marcantes da tríplice fronteira, com acesso principal pelo lado venezuelano. Sua posição estratégica o torna símbolo de união entre três países. A geografia singular reforça sua aura de monumento natural internacional. Foto: reprodução