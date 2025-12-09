Assine
Com 17 milhões de habitantes, Teerã sofre crise hídrica sem precedentes e pode ser evacuada

Redação Flipar
    A regiao metropolitana, que concentra cerca de 17 milhões de habitantes em sua região metropolitana, vive o temor de que possa se tornar inabitável caso não ocorram chuvas. Foto: Max Salogni - Flickr
    Um alerta feito pelo presidente Masoud Pezeshkian deixou claro: sem precipitações até o fim do ano, o governo terá de recorrer ao racionamento e eventualmente considerar a evacuação. Foto: Reprodução/PBS NewsHour
    As barragens que abastecem a capital, incluindo a Amir Kabir, já operam com níveis mínimos. Foto: Panoramio - Alireza Javaheri
  O reservatório que antes armazenava cerca de 86 milhões de metros cúbicos hoje está reduzido a 10% da capacidade, suficiente para sustentar a cidade por nada mais do que algumas semanas.
    O reservatÃ³rio que antes armazenava cerca de 86 milhÃµes de metros cÃºbicos hoje estÃ¡ reduzido a 10% da capacidade, suficiente para sustentar a cidade por nada mais do que algumas semanas. Foto: Panoramio - Alireza Javaheri
    Já há bairros enfrentando torneiras vazias durante a noite, enquanto o país vivencia a pior seca em 100 anos, com metade das províncias sem registrar chuva há meses. Foto: Wikimedia Commons/Houma Almassi
    Especialistas afirmam que o cenário atual é resultado não apenas da estiagem extrema, mas de um acúmulo de problemas estruturais. Foto: Rajesh Balouria/Pixabay
    "falência hídrica" sistêmica, resultado de décadas de má gestão, incluindo a exploração excessiva de aquíferos, irrigação insustentável e infraestrutura deficiente.
    A rápida urbanização e o crescimento populacional desigual agravaram a pressão sobre os recursos, a ponto de mesmo uma estação chuvosa forte ser insuficiente para restaurar o equilíbrio. Foto: hosein charbaghi/Unsplash
    Para a população, a crise já altera o cotidiano: incerteza sobre o retorno do abastecimento e receio de interrupções completas se tornam comuns. Foto: Avin Ezzati/Unsplash
    As consequências ultrapassam o âmbito doméstico. Sem água suficiente, setores essenciais — da agricultura à indústria, passando pelo saneamento — sofrem impactos imediatos. Foto: Panoramio - Behrooz Rezvani
    Em regiões mais vulneráveis, há risco de deslocamentos internos, tensão social e dependência crescente de caminhões-pipa. Foto: Flickr - Ninara
    O drama vivido por Teerã se insere em um fenômeno mais amplo. Mudanças climáticas e gestão insustentável multiplicam eventos extremos em grandes centros urbanos ao redor do mundo. Foto: Flickr - Jadi
    A combinação de aquecimento global, padrões climáticos alterados e evaporação crescente torna áreas áridas ainda mais suscetíveis a secas prolongadas. Foto: Flickr - Kamyar Adl
    No caso iraniano, algumas práticas culturais levaram diretamente para o esgotamento de rios e aquíferos. Foto: Flickr - ninara
    A declaração presidencial sobre uma possível evacuação da capital gerou forte repercussão internacional, mas analistas avaliam que se trata mais de um alerta à população do que de um plano viável. Foto: sina drakhshani/Unsplash
    Deslocar milhões de pessoas exigiria recursos logísticos e financeiros atualmente fora do alcance do país. Foto: Arman Taherian/Unsplash
    Medidas mais prováveis incluem racionamento rigoroso, cortes programados, campanhas de economia e até tentativas de indução de chuva, embora com resultados incertos. Foto: Frank Furness/Pixabay
    No fim, a crise de Teerã funciona como um sinal de alerta global à medida que megacidades em regiões secas tornaram-se altamente vulneráveis em um cenário climático cada vez mais instável. Foto: hosein charbaghi/Unsplash
