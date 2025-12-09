Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Alpinista é acusado de ‘deixar namorada para morrer’ em montanha mais alta da Áustria

RF
Redação Flipar
  • O caso aconteceu em janeiro de 2025, no Grossglockner, o pico mais alto da Áustria, com aproximadamente 3.800 metros.
    O caso aconteceu em janeiro de 2025, no Grossglockner, o pico mais alto da Áustria, com aproximadamente 3.800 metros. Foto: Flickr - Frans Berkelaar
  • O episódio ganhou novos desdobramentos recentemente, quando Thomas Plamberger passou a responder formalmente por homicídio.
    O episódio ganhou novos desdobramentos recentemente, quando Thomas Plamberger passou a responder formalmente por homicídio. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
  • A Promotoria acusa Plamberger de ter abandonado Kerstin
    A Promotoria acusa Plamberger de ter abandonado Kerstin "exausta, hipotérmica e desorientada" no frio e na escuridão. Foto: Reproduc?a?o
  • Segundo a acusação, Kerstin tinha pouca experiência em montanhas em comparação com o namorado, o qual deveria ter desempenhado o papel de
    Segundo a acusação, Kerstin tinha pouca experiência em montanhas em comparação com o namorado, o qual deveria ter desempenhado o papel de "guia responsável". Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • De acordo com o processo, o alpinista teria insistido em realizar a escalada durante a noite, mesmo sabendo que a namorada não contava com o equipamento adequado.
    De acordo com o processo, o alpinista teria insistido em realizar a escalada durante a noite, mesmo sabendo que a namorada não contava com o equipamento adequado. Foto: Tom/Pixabay
  • Na ocasião, Kerstin usava botas de neve mais leves, em vez de calçados apropriados para trekking.
    Na ocasião, Kerstin usava botas de neve mais leves, em vez de calçados apropriados para trekking. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Plamberger afirmou ter deixado Kerstin para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada.
    Plamberger afirmou ter deixado Kerstin para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada. Foto: sasaki/Unsplash
  • Porém, as equipes de resgate só conseguiram alcançá-la oito horas depois, quando ela já havia morrido por conta das condições climáticas extremas.
    Porém, as equipes de resgate só conseguiram alcançá-la oito horas depois, quando ela já havia morrido por conta das condições climáticas extremas. Foto: Reproduc?a?o
  • A acusação sustenta que Plamberger a abandonou de maneira cruel, sem sequer providenciar um abrigo contra o vento ou utilizar equipamentos de emergência como saco de dormir de bivouac ou cobertores térmicos.
    A acusação sustenta que Plamberger a abandonou de maneira cruel, sem sequer providenciar um abrigo contra o vento ou utilizar equipamentos de emergência como saco de dormir de bivouac ou cobertores térmicos. Foto: Tim Oun/Unsplash
  • Segundo informações da imprensa austríaca, o julgamento está previsto para começar em fevereiro.
    Segundo informações da imprensa austríaca, o julgamento está previsto para começar em fevereiro. Foto: Beatriz Kim/Unsplash
  • A Grossglockner fica localizada na fronteira entre os estados austríacos da Caríntia e do Tirol e faz parte do Grupo Glockner da cordilheira Hohe Tauern, nos Alpes.
    A Grossglockner fica localizada na fronteira entre os estados austríacos da Caríntia e do Tirol e faz parte do Grupo Glockner da cordilheira Hohe Tauern, nos Alpes. Foto: Elisa Chircop/Unsplash
  • O pico da Grossglockner é conhecido por seu formato piramidal e por atrair alpinistas experientes desde o século 18.
    O pico da Grossglockner é conhecido por seu formato piramidal e por atrair alpinistas experientes desde o século 18. Foto: Christel/Pixabay
  • É a segunda montanha mais proeminente dos Alpes, ficando atrás apenas do Monte Branco, e a mais alta a leste do passo do Brennero.
    É a segunda montanha mais proeminente dos Alpes, ficando atrás apenas do Monte Branco, e a mais alta a leste do passo do Brennero. Foto: Karl Egger/Pixabay
  • A área ao redor é extremamente popular, não só para montanhistas e caminhantes, mas também para turistas que visitam a montanha pela Estrada Alpina de Grossglockner.
    A área ao redor é extremamente popular, não só para montanhistas e caminhantes, mas também para turistas que visitam a montanha pela Estrada Alpina de Grossglockner. Foto: Wikimedia Commons/PantheraLeo1359531
  • Inaugurada em 1935, esta estrada panorâmica é considerada uma das atrações turísticas mais famosas da Áustria e a estrada de passo mais alta do país, atingindo 2.576 metros.
    Inaugurada em 1935, esta estrada panorâmica é considerada uma das atrações turísticas mais famosas da Áustria e a estrada de passo mais alta do país, atingindo 2.576 metros. Foto: Eugene Krasnaok/Unsplash
  • Além de sua relevância esportiva, a montanha Grossglockner é um símbolo nacional austríaco, frequentemente associada à identidade cultural do país e à preservação ambiental.
    Além de sua relevância esportiva, a montanha Grossglockner é um símbolo nacional austríaco, frequentemente associada à identidade cultural do país e à preservação ambiental. Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay