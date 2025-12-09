Assine
Victor Fasano abre processo contra a Globo após reexibição de ‘O Clone’; entenda

RF
Redação Flipar
  • O ator e a empresa questionam a forma como a novela tem sido exibida e disponibilizada, alegando falta de remuneração devida de acordo com o contrato original de 2001.
    O ator e a empresa questionam a forma como a novela tem sido exibida e disponibilizada, alegando falta de remuneração devida de acordo com o contrato original de 2001. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • A principal queixa é que o contrato de 2001 não previa a exibição em plataformas de streaming.
    A principal queixa é que o contrato de 2001 não previa a exibição em plataformas de streaming. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Segundo Fasano, a Globo lucrou com a exibição da novela no Globoplay, mas não repassou os valores a ele ou à sua empresa.
    Segundo Fasano, a Globo lucrou com a exibição da novela no Globoplay, mas não repassou os valores a ele ou à sua empresa. Foto: Divulgação/Globoplay
  • A emissora se defende alegando que termos como
    A emissora se defende alegando que termos como "internet" e "meios digitais" no contrato já permitiriam esse uso, o que é contestado pelos autores da ação. Foto: Divulgação
  • Além disso, o artista também questiona a remuneração recebida pela reprise da novela no canal Viva.
    Além disso, o artista também questiona a remuneração recebida pela reprise da novela no canal Viva. Foto: Reproduc?a?o
  • De acordo com ele, a Globo classificou a exibição no Viva como
    De acordo com ele, a Globo classificou a exibição no Viva como "licenciamento", quando, na verdade, seria uma reapresentação, o que impactaria diretamente na bonificação. Foto: Divulgação/Globo
  • A ação pede compensação financeira, indenização por danos morais e a apresentação de documentos da época da assinatura do contrato para esclarecer possíveis irregularidades.
    A ação pede compensação financeira, indenização por danos morais e a apresentação de documentos da época da assinatura do contrato para esclarecer possíveis irregularidades. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Victoriano Augusto Duarte Fasano, conhecido apenas como Victor Fasano, nasceu em São Paulo no dia 2 de setembro de 1958.
    Victoriano Augusto Duarte Fasano, conhecido apenas como Victor Fasano, nasceu em São Paulo no dia 2 de setembro de 1958. Foto: Flickr - Cristian Janke
  • Antes de ingressar na dramaturgia, Fasano começou sua carreira como modelo na década de 1970, tornando-se um dos principais nomes da moda masculina nos anos 1980.
    Antes de ingressar na dramaturgia, Fasano começou sua carreira como modelo na década de 1970, tornando-se um dos principais nomes da moda masculina nos anos 1980. Foto: Divulgação/TV Globo
  • Sua estreia na televisão foi em 1990, na TV Globo, no papel de protagonista Zeca na novela
    Sua estreia na televisão foi em 1990, na TV Globo, no papel de protagonista Zeca na novela "Barriga de Aluguel", escrita por Gloria Perez. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
  • De 1990 a 1996, apresentou o programa
    De 1990 a 1996, apresentou o programa "Globo Ecologia", que falava sobre educação ambiental. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • A partir daí, Fasano se firmou como um dos grandes galãs da emissora, com papéis de destaque em diversas produções.
    A partir daí, Fasano se firmou como um dos grandes galãs da emissora, com papéis de destaque em diversas produções. Foto: Reproduc?a?o/Internet
  • Nos anos 1990, estrelou novelas como
    Nos anos 1990, estrelou novelas como "De Corpo e Alma", "Tropicaliente", "Cara e Coroa", "Salsa e Merengue" e "Torre de Babel". Foto: Nelson Di Rago/Globo
  • Em 2001, viveu Otávio Valverde (o Tavinho), um dos diretores da empresa de Leônidas em
    Em 2001, viveu Otávio Valverde (o Tavinho), um dos diretores da empresa de Leônidas em "O Clone". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • Em 2004, o ator se envolveu numa polêmica ao agredir Rodrigo Scarpa, do programa
    Em 2004, o ator se envolveu numa polêmica ao agredir Rodrigo Scarpa, do programa "Pânico na TV", após não gostar de uma piada feita pelo humorista. "Tudo é possível desde que os protocolos de educação sejam respeitados", declarou Fasano na época. Foto: Reprodução
  • Além das novelas já citadas, Fasano também trabalhou em
    Além das novelas já citadas, Fasano também trabalhou em "América", de 2005, "Paraíso Tropical", de 2007, e "Caminho das Índias", de 2009. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Seu último trabalho na TV foi em 2016 na série
    Seu último trabalho na TV foi em 2016 na série "Conselho Tutelar", exibida pela Record. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Afastado das novelas e da TV, Fasano optou por abandonar a carreira e dedicar-se integralmente às causas ambientais. Atualmente, ele se dedica a projetos de preservação da Floresta Amazônica e outras ações no Brasil.
    Afastado das novelas e da TV, Fasano optou por abandonar a carreira e dedicar-se integralmente às causas ambientais. Atualmente, ele se dedica a projetos de preservação da Floresta Amazônica e outras ações no Brasil. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
