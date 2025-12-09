Celebridades e TV
Victor Fasano abre processo contra a Globo após reexibição de ‘O Clone’; entenda
O ator e a empresa questionam a forma como a novela tem sido exibida e disponibilizada, alegando falta de remuneração devida de acordo com o contrato original de 2001. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
A principal queixa é que o contrato de 2001 não previa a exibição em plataformas de streaming. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Segundo Fasano, a Globo lucrou com a exibição da novela no Globoplay, mas não repassou os valores a ele ou à sua empresa. Foto: Divulgação/Globoplay
A emissora se defende alegando que termos como "internet" e "meios digitais" no contrato já permitiriam esse uso, o que é contestado pelos autores da ação. Foto: Divulgação
Além disso, o artista também questiona a remuneração recebida pela reprise da novela no canal Viva. Foto: Reproduc?a?o
De acordo com ele, a Globo classificou a exibição no Viva como "licenciamento", quando, na verdade, seria uma reapresentação, o que impactaria diretamente na bonificação. Foto: Divulgação/Globo
A ação pede compensação financeira, indenização por danos morais e a apresentação de documentos da época da assinatura do contrato para esclarecer possíveis irregularidades. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Victoriano Augusto Duarte Fasano, conhecido apenas como Victor Fasano, nasceu em São Paulo no dia 2 de setembro de 1958. Foto: Flickr - Cristian Janke
Antes de ingressar na dramaturgia, Fasano começou sua carreira como modelo na década de 1970, tornando-se um dos principais nomes da moda masculina nos anos 1980. Foto: Divulgação/TV Globo
Sua estreia na televisão foi em 1990, na TV Globo, no papel de protagonista Zeca na novela "Barriga de Aluguel", escrita por Gloria Perez. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
De 1990 a 1996, apresentou o programa "Globo Ecologia", que falava sobre educação ambiental. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
A partir daí, Fasano se firmou como um dos grandes galãs da emissora, com papéis de destaque em diversas produções. Foto: Reproduc?a?o/Internet
Nos anos 1990, estrelou novelas como "De Corpo e Alma", "Tropicaliente", "Cara e Coroa", "Salsa e Merengue" e "Torre de Babel". Foto: Nelson Di Rago/Globo
Em 2001, viveu Otávio Valverde (o Tavinho), um dos diretores da empresa de Leônidas em "O Clone". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Em 2004, o ator se envolveu numa polêmica ao agredir Rodrigo Scarpa, do programa "Pânico na TV", após não gostar de uma piada feita pelo humorista. "Tudo é possível desde que os protocolos de educação sejam respeitados", declarou Fasano na época. Foto: Reprodução
Além das novelas já citadas, Fasano também trabalhou em "América", de 2005, "Paraíso Tropical", de 2007, e "Caminho das Índias", de 2009. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Seu último trabalho na TV foi em 2016 na série "Conselho Tutelar", exibida pela Record. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Afastado das novelas e da TV, Fasano optou por abandonar a carreira e dedicar-se integralmente às causas ambientais. Atualmente, ele se dedica a projetos de preservação da Floresta Amazônica e outras ações no Brasil. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais