Após sucesso de ‘Caramelo’, diretor prepara filme sobre Cássia Eller:

A morte de Cássia Eller, em 29 de dezembro de 2001, no Rio de Janeiro, causou enorme comoção nacional. A cantora sofreu um infarto do miocárdio, aos 39 anos, poucos dias após participar do especial de fim de ano da Rede Globo e no auge de seu reconhecimento artístico. Foto: Reprodução do instagram @Cássia Eller