Afastado da mãe, gorila é ‘adotado’ por cuidador na Austrália

Redação Flipar
  • O gorila Kaius nasceu em um ambiente selvagem, em outubro de 2022. Sua mãe, Kipensi, de 10 anos de idade, e seu pai, Kisane, de 17, foram pais pela primeira vez.
    O gorila Kaius nasceu em um ambiente selvagem, em outubro de 2022. Sua mãe, Kipensi, de 10 anos de idade, e seu pai, Kisane, de 17, foram pais pela primeira vez. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Os gorilas nascem com um peso bastante similar ao dos bebês humanos. Kaius chegou ao mundo com 2,2 kg.
    Os gorilas nascem com um peso bastante similar ao dos bebês humanos. Kaius chegou ao mundo com 2,2 kg. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Segundo o zoológico, foi o gorila pai quem tirou Kaius do convívio com a mãe, o que influenciou na forma como o parque teve de agir.
    Segundo o zoológico, foi o gorila pai quem tirou Kaius do convívio com a mãe, o que influenciou na forma como o parque teve de agir. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Chad Staples, que é pai de quatro filhos e atua como diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno jardim zoológico privado localizado na costa sudeste da Austrália, resolveu adotar o animal.
    Chad Staples, que é pai de quatro filhos e atua como diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno jardim zoológico privado localizado na costa sudeste da Austrália, resolveu adotar o animal. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • A equipe do zoológico tentou por 14 horas fazer com que Kisane devolvesse o bebê, mas sem sucesso.
    A equipe do zoológico tentou por 14 horas fazer com que Kisane devolvesse o bebê, mas sem sucesso. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Quando o pai finalmente colocou o filho no chão, foi o momento emque os funcionários do zoológico correram para pegá-lo.
    Quando o pai finalmente colocou o filho no chão, foi o momento emque os funcionários do zoológico correram para pegá-lo. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Quando nasceu, o bebê gorila Kaius compartilhava o quarto de Staples e era alimentado regularmente com leite pelo tratador do zoológico.
    Quando nasceu, o bebê gorila Kaius compartilhava o quarto de Staples e era alimentado regularmente com leite pelo tratador do zoológico. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • O australiano contou que trocar as fraudas do bicho era um desafio, dada a força superior do primata em comparação a um bebê humano.
    O australiano contou que trocar as fraudas do bicho era um desafio, dada a força superior do primata em comparação a um bebê humano. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • “Com um bebê, as coisas são mais fáceis, mas com um gorila, pode ter certeza que vai ser mais difícil”, contou Chad.
    “Com um bebê, as coisas são mais fáceis, mas com um gorila, pode ter certeza que vai ser mais difícil”, contou Chad. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • No entanto, o que parecia apenas circunstancial começou a se tornar mais sério à medida que o gorila passou a acompanhar o tratador enquanto ele se movimentava pelo zoológico.
    No entanto, o que parecia apenas circunstancial começou a se tornar mais sério à medida que o gorila passou a acompanhar o tratador enquanto ele se movimentava pelo zoológico. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • A intenção inicial da equipe era alimentar o filhote e então devolvê-lo para a mãe, saudável, mas o cuidador percebeu que algo estava errado com o gorila.
    A intenção inicial da equipe era alimentar o filhote e então devolvê-lo para a mãe, saudável, mas o cuidador percebeu que algo estava errado com o gorila. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • “Ele havia perdido a cor, parecia muito opaco nos olhos, então nós o levamos às pressas para o bloco veterinário”, contou Chad.
    “Ele havia perdido a cor, parecia muito opaco nos olhos, então nós o levamos às pressas para o bloco veterinário”, contou Chad. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Com apenas um dia de vida, o pequeno gorila foi diagnosticado com pneumonia.
    Com apenas um dia de vida, o pequeno gorila foi diagnosticado com pneumonia. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • “Ele caiu meia dúzia de vezes, e tivemos que aplicar injeções de adrenalina e todas essas coisas para fazer seu corpinho funcionar novamente”, relatou o tratador.
    “Ele caiu meia dúzia de vezes, e tivemos que aplicar injeções de adrenalina e todas essas coisas para fazer seu corpinho funcionar novamente”, relatou o tratador. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Segundo Chad, os veterinários do zoológico chegaram a considerar aplicar eutanásia no pequeno Kaius.
    Segundo Chad, os veterinários do zoológico chegaram a considerar aplicar eutanásia no pequeno Kaius. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Foi a partir dos cuidados de Chad que Kaius começou a melhorar e a se desenvolver. Foi preciso acostumar o gorila a conviver com outros membros do zoológico para que ele não se apegasse apenas ao cuidador.
    Foi a partir dos cuidados de Chad que Kaius começou a melhorar e a se desenvolver. Foi preciso acostumar o gorila a conviver com outros membros do zoológico para que ele não se apegasse apenas ao cuidador. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Nesse momento, surgiu G-Anne, uma gorila adulta que vive no parque. A equipe do zoológico introduziu Kaius a ela, que se tornou sua nova mãe adotiva.
    Nesse momento, surgiu G-Anne, uma gorila adulta que vive no parque. A equipe do zoológico introduziu Kaius a ela, que se tornou sua nova mãe adotiva. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Segundo especialistas, introduzir um gorila dessa forma é extremamente arriscado, pois, caso não seja bem aceito, o primata adulto pode simplesmente matá-lo. É um comportamento comum entre os macacos.
    Segundo especialistas, introduzir um gorila dessa forma é extremamente arriscado, pois, caso não seja bem aceito, o primata adulto pode simplesmente matá-lo. É um comportamento comum entre os macacos. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • Para o alívio de Chad e de sua equipe, não foi o que aconteceu dessa vez. G-Anne e Kaius ainda precisam passar mais tempo juntos, mas, segundo o cuidador, ela já o aceitou.
    Para o alívio de Chad e de sua equipe, não foi o que aconteceu dessa vez. G-Anne e Kaius ainda precisam passar mais tempo juntos, mas, segundo o cuidador, ela já o aceitou. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • O tratador também contou que Kaius ainda o reconhece: “quando estou perto, ele realmente empurra seu rosto no meu e respira fundo, segura com força, tenta beijar, todo esse tipo de coisa linda.”
    O tratador também contou que Kaius ainda o reconhece: “quando estou perto, ele realmente empurra seu rosto no meu e respira fundo, segura com força, tenta beijar, todo esse tipo de coisa linda.” Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • “Espero que haja um vínculo para a vida dele. Seria muito especial”, finalizou.
    “Espero que haja um vínculo para a vida dele. Seria muito especial”, finalizou. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
