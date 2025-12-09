Animais
Afastado da mãe, gorila é ‘adotado’ por cuidador na Austrália
O gorila Kaius nasceu em um ambiente selvagem, em outubro de 2022. Sua mãe, Kipensi, de 10 anos de idade, e seu pai, Kisane, de 17, foram pais pela primeira vez. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Os gorilas nascem com um peso bastante similar ao dos bebês humanos. Kaius chegou ao mundo com 2,2 kg. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Segundo o zoológico, foi o gorila pai quem tirou Kaius do convívio com a mãe, o que influenciou na forma como o parque teve de agir. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Chad Staples, que é pai de quatro filhos e atua como diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno jardim zoológico privado localizado na costa sudeste da Austrália, resolveu adotar o animal. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
A equipe do zoológico tentou por 14 horas fazer com que Kisane devolvesse o bebê, mas sem sucesso. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Quando o pai finalmente colocou o filho no chão, foi o momento emque os funcionários do zoológico correram para pegá-lo. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Quando nasceu, o bebê gorila Kaius compartilhava o quarto de Staples e era alimentado regularmente com leite pelo tratador do zoológico. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
O australiano contou que trocar as fraudas do bicho era um desafio, dada a força superior do primata em comparação a um bebê humano. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
“Com um bebê, as coisas são mais fáceis, mas com um gorila, pode ter certeza que vai ser mais difícil”, contou Chad. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
No entanto, o que parecia apenas circunstancial começou a se tornar mais sério à medida que o gorila passou a acompanhar o tratador enquanto ele se movimentava pelo zoológico. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
A intenção inicial da equipe era alimentar o filhote e então devolvê-lo para a mãe, saudável, mas o cuidador percebeu que algo estava errado com o gorila. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
“Ele havia perdido a cor, parecia muito opaco nos olhos, então nós o levamos às pressas para o bloco veterinário”, contou Chad. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Com apenas um dia de vida, o pequeno gorila foi diagnosticado com pneumonia. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
“Ele caiu meia dúzia de vezes, e tivemos que aplicar injeções de adrenalina e todas essas coisas para fazer seu corpinho funcionar novamente”, relatou o tratador. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Segundo Chad, os veterinários do zoológico chegaram a considerar aplicar eutanásia no pequeno Kaius. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Foi a partir dos cuidados de Chad que Kaius começou a melhorar e a se desenvolver. Foi preciso acostumar o gorila a conviver com outros membros do zoológico para que ele não se apegasse apenas ao cuidador. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Nesse momento, surgiu G-Anne, uma gorila adulta que vive no parque. A equipe do zoológico introduziu Kaius a ela, que se tornou sua nova mãe adotiva. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Segundo especialistas, introduzir um gorila dessa forma é extremamente arriscado, pois, caso não seja bem aceito, o primata adulto pode simplesmente matá-lo. É um comportamento comum entre os macacos. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Para o alívio de Chad e de sua equipe, não foi o que aconteceu dessa vez. G-Anne e Kaius ainda precisam passar mais tempo juntos, mas, segundo o cuidador, ela já o aceitou. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
O tratador também contou que Kaius ainda o reconhece: “quando estou perto, ele realmente empurra seu rosto no meu e respira fundo, segura com força, tenta beijar, todo esse tipo de coisa linda.” Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
“Espero que haja um vínculo para a vida dele. Seria muito especial”, finalizou. Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad