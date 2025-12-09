Maestro Wagner Tiso comemora 80 anos com série de espetáculos

Segundo o jornal “O Tempo”, um dos planos de Tiso para 2026 é realizar uma turnê pelo país, que deve contar com participações de nomes como Caetano Veloso, Djavan e Maria Bethânia. Em cada cidade, a proposta é incluir um artista local nas apresentações, ampliando o caráter celebrativo do projeto. Foto: Reprodução do Instagram @oficialwagnertiso