Estilo de Vida
Chinês em parapente é sugado por corrente de ar e “congela” a 8 km de altitude
Peng Yujiang foi jogado acidentalmente a 8.500 metros de altura por uma corrente de ar rara, conhecida como "sucção de nuvens". Foto: Montagem/Reprodução
Peng estava voando a cerca de 3 mil metros quando ventos muito fortes o empurraram para cima. Foto: Reprodução
Lá em cima, o frio chegou a ?40 °C e o oxigênio era escasso — condições parecidas com as do topo do Monte Everest, que tem 8.848 metros. Foto: Reprodução
Uma câmera presa ao parapente registrou tudo. No vídeo, Peng aparece coberto de gelo e tentando se manter no controle. As imagens viralizaram depois que foram postadas no Douyin, rede social chinesa equivalente ao TikTok. Foto: Reprodução
À imprensa local, o homem contou que desmaiou em parte da descida. Segundo ele, o momento mais assustador foi tentar controlar o parapente enquanto girava rapidamente em queda. Foto: Reprodução
Peng Yujiang já era praticante do esporte há pelo menos quatro anos e meio. Por causa do episódio, ele ficou proibido de voar novamente por seis meses. Foto: Reprodução
De acordo com o jornal chinês Global Times, Peng não tinha a intenção de levantar voo — apenas fazer ajustes no equipamento no chão —, mas os ventos fortes o levantaram de repente. Foto: Montagem/Reprodução
As montanhas Qilian, onde Peng estava, formam uma cordilheira situada na fronteira entre as províncias chinesas de Gansu e Qinghai, no noroeste do país. Foto: Reprodução/YouTube
Com aproximadamente 800 quilômetros de extensão, elas delimitam a borda nordeste do vasto Planalto Tibetano. Foto: Flickr - Wikimedia Commons
Seu pico mais alto, o Monte Tuanjie, atinge cerca de 5.547 metros de altitude. Foto: Reprodução/YouTube
Hoje, essas montanhas são alvo de estudos sobre mudanças climáticas, já que o degelo acelerado ameaça o abastecimento hídrico local. Foto: Bournes senruoB/Unsplash
O parapente é um esporte que consiste em voar utilizando um velame leve e flexível, semelhante a um paraquedas, mas projetado para planar. Foto: JackieLou DL/Pixabay
O piloto decola geralmente de uma encosta ou montanha, aproveitando correntes de ar ascendente para ganhar altitude e prolongar o voo. Foto: Unsplash/Juliette G.
Ao contrário de esportes motorizados, o parapente depende da habilidade do piloto em ler o vento e as condições meteorológicas. Foto: hj23kor/Pixabay
Embora pareça radical, o parapente pode ser praticado com segurança por iniciantes, especialmente em voos duplos com instrutores experientes. Foto: Heiko Stein/Pixabay
Alguns locais bem famosos para a prática do paramente incluem Annecy, na França, Pokhara, no Nepal, e Governador Valadares (foto), no Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Rafa Tecchio
