Chinês em parapente é sugado por corrente de ar e “congela” a 8 km de altitude

RF
Redação Flipar
  • Peng Yujiang foi jogado acidentalmente a 8.500 metros de altura por uma corrente de ar rara, conhecida como
    Peng Yujiang foi jogado acidentalmente a 8.500 metros de altura por uma corrente de ar rara, conhecida como "sucção de nuvens". Foto: Montagem/Reprodução
  • Peng estava voando a cerca de 3 mil metros quando ventos muito fortes o empurraram para cima.
    Peng estava voando a cerca de 3 mil metros quando ventos muito fortes o empurraram para cima. Foto: Reprodução
  • Lá em cima, o frio chegou a ?40 °C e o oxigênio era escasso — condições parecidas com as do topo do Monte Everest, que tem 8.848 metros.
    Lá em cima, o frio chegou a ?40 °C e o oxigênio era escasso — condições parecidas com as do topo do Monte Everest, que tem 8.848 metros. Foto: Reprodução
  • Uma câmera presa ao parapente registrou tudo. No vídeo, Peng aparece coberto de gelo e tentando se manter no controle. As imagens viralizaram depois que foram postadas no Douyin, rede social chinesa equivalente ao TikTok.
    Uma câmera presa ao parapente registrou tudo. No vídeo, Peng aparece coberto de gelo e tentando se manter no controle. As imagens viralizaram depois que foram postadas no Douyin, rede social chinesa equivalente ao TikTok. Foto: Reprodução
  • À imprensa local, o homem contou que desmaiou em parte da descida. Segundo ele, o momento mais assustador foi tentar controlar o parapente enquanto girava rapidamente em queda.
    À imprensa local, o homem contou que desmaiou em parte da descida. Segundo ele, o momento mais assustador foi tentar controlar o parapente enquanto girava rapidamente em queda. Foto: Reprodução
  • Peng Yujiang já era praticante do esporte há pelo menos quatro anos e meio. Por causa do episódio, ele ficou proibido de voar novamente por seis meses.
    Peng Yujiang já era praticante do esporte há pelo menos quatro anos e meio. Por causa do episódio, ele ficou proibido de voar novamente por seis meses. Foto: Reprodução
  • De acordo com o jornal chinês Global Times, Peng não tinha a intenção de levantar voo — apenas fazer ajustes no equipamento no chão —, mas os ventos fortes o levantaram de repente.
    De acordo com o jornal chinês Global Times, Peng não tinha a intenção de levantar voo — apenas fazer ajustes no equipamento no chão —, mas os ventos fortes o levantaram de repente. Foto: Montagem/Reprodução
  • As montanhas Qilian, onde Peng estava, formam uma cordilheira situada na fronteira entre as províncias chinesas de Gansu e Qinghai, no noroeste do país.
    As montanhas Qilian, onde Peng estava, formam uma cordilheira situada na fronteira entre as províncias chinesas de Gansu e Qinghai, no noroeste do país. Foto: Reprodução/YouTube
  • Com aproximadamente 800 quilômetros de extensão, elas delimitam a borda nordeste do vasto Planalto Tibetano.
    Com aproximadamente 800 quilômetros de extensão, elas delimitam a borda nordeste do vasto Planalto Tibetano. Foto: Flickr - Wikimedia Commons
  • Seu pico mais alto, o Monte Tuanjie, atinge cerca de 5.547 metros de altitude.
    Seu pico mais alto, o Monte Tuanjie, atinge cerca de 5.547 metros de altitude. Foto: Reprodução/YouTube
  • Hoje, essas montanhas são alvo de estudos sobre mudanças climáticas, já que o degelo acelerado ameaça o abastecimento hídrico local.
    Hoje, essas montanhas são alvo de estudos sobre mudanças climáticas, já que o degelo acelerado ameaça o abastecimento hídrico local. Foto: Bournes senruoB/Unsplash
  • O parapente é um esporte que consiste em voar utilizando um velame leve e flexível, semelhante a um paraquedas, mas projetado para planar.
    O parapente é um esporte que consiste em voar utilizando um velame leve e flexível, semelhante a um paraquedas, mas projetado para planar. Foto: JackieLou DL/Pixabay
  • O piloto decola geralmente de uma encosta ou montanha, aproveitando correntes de ar ascendente para ganhar altitude e prolongar o voo.
    O piloto decola geralmente de uma encosta ou montanha, aproveitando correntes de ar ascendente para ganhar altitude e prolongar o voo. Foto: Unsplash/Juliette G.
  • Ao contrário de esportes motorizados, o parapente depende da habilidade do piloto em ler o vento e as condições meteorológicas.
    Ao contrário de esportes motorizados, o parapente depende da habilidade do piloto em ler o vento e as condições meteorológicas. Foto: hj23kor/Pixabay
  • Embora pareça radical, o parapente pode ser praticado com segurança por iniciantes, especialmente em voos duplos com instrutores experientes.
    Embora pareça radical, o parapente pode ser praticado com segurança por iniciantes, especialmente em voos duplos com instrutores experientes. Foto: Heiko Stein/Pixabay
  • Alguns locais bem famosos para a prática do paramente incluem Annecy, na França, Pokhara, no Nepal, e Governador Valadares (foto), no Brasil.
    Alguns locais bem famosos para a prática do paramente incluem Annecy, na França, Pokhara, no Nepal, e Governador Valadares (foto), no Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Rafa Tecchio
