Marisa Monte leva turnê sinfônica a Salvador
No palco, a cantora será acompanhada por uma orquestra formada por 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur, além de sua banda habitual, que mantém a base pop e percussiva do show. Foto: Instagram @marisamonte
A capital baiana integra o início da segunda etapa da turnê, que já percorreu importantes cidades brasileiras. Antes, Marisa também se apresenta em Recife, no dia 14 de março. As vendas de ingressos ainda serão divulgadas. Foto: Instagram @festivalnavegante
Recentemente, a cantora fora anunciada para a Maratona Cultural 2026 em Florianópolis, Santa Catarina. O evento será de 20 a 23 de março e a artista foi a primeira a ter o nome confirmado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta incrível cantora? Venha com o Flipar! Foto: Instagram
Marisa de Azevedo Monte nasceu no Rio de Janeiro, no dia 1 de julho de 1967. É filha do engenheiro Carlos Saboia Monte e de Sylvia Marques de Azevedo Monte. O pai da artista foi diretor da Portela até 1975 e ela teve contato com os sambistas da época. Foto: Instagram @marisamonte
Desde pequena, Marisa demonstrou interesse pela música, fazendo aulas de piano e bateria. Na época, ela tinha como ídolos Maria Callas, Billie Holiday e Carmen Miranda. Foto: Instagram @marisamonte
Aos dezenove anos, Marisa abandonou o curso na Escola de Música, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e mudou-se para Roma, na Itália. Por lá, durante dez meses, aprofundou estudos de canto lírico. Na volta, passou a fazer apresentações em bares e casas noturnas. Foto: Instagram @marisamonte
O produtor musical Nelson Motta se tornou diretor do primeiro show após o retorno de Marisa, em 1987. Desse modo, o evento "Veludo Azul" teve temporadas no Rio e em São Paulo, e foi um sucesso de público e crítica. Foto: Instagram @marisamonte
Marisa, em 1989, foi convidada pela TV Manchete a gravar seu primeiro especial, que logo após foi lançado em dois formatos, LP e VHS. O primeiro grande sucesso de Marisa, "Bem Que Se Quis", fez parte da trilha sonora da novela da TV Globo: O Salvador da Pátria. Foto: Reprodução Youtube
Lançado pela EMI, o álbum vendeu 500 mil cópias, um sucesso para uma artista estreante. O disco entrou na lista dos 100 melhores da música brasileira, feita pela revista Rolling Stone Brasil. Foto: Instagram @marisamonte
O disco "Mais", de 1991, mostrou um amadurecimento em relação ao álbum anterior, com a música "Beija Eu". Em 1994, lançou o terceiro álbum, "Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão", que a própria cantora co-produziu com Lindsay. Foto: Instagram @marisamonte
No fim dos anos 1990, a cantora conquistou sua independência musical durante a renovação de seu contrato com a EMI. Além disso, como produtora, atuou em "Omelete Man" (1998), segundo disco de Carlinhos Brown, e "Tudo Azul" (1999), da Velha Guarda da Portela. Foto: Divulgação
Marisa lanÃ§ou, em 2000, o disco "MemÃ³rias, CrÃŽnicas e DeclaraÃ§Ãµes de Amor" e trabalhou com Arnaldo Antunes, Cury e Carlinhos Brown. Por ele, ela ganhou um Disco de Diamante, embalando o hit "Amor I Love You", mÃºsica mais tocada do ano de 2000. Foto: Instagram @marisamonte
O álbum ganhou vários prêmios, sendo o mais importante deles um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro. No ano seguinte, Marisa lançou o DVD gravado ao vivo no Rio de Janeiro, com um orçamento de R$ 1,5 milhão. Foto: Instagram @marisamonte
Em 2002, a cantora lançou seu 6º álbum, em parceria com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. O trio adotou o nome de Tribalistas. A venda do CD alcançou a marca de 1,5 milhão de cópias no Brasil, alçado pelas canções "Já Sei Namorar", "Velha Infância" e "É Você". Foto: Instagram @marisamonte
Marisa voltou ao cenário musical no primeiro semestre de 2006, quando lançou simultaneamente dois discos: "Infinito Particular" e "Universo ao Meu Redor", o primeiro dedicado a canções inéditas pop. Foto: Instagram
Com "O Que Você Quer Saber de Verdade" (2012), alçou três hits: "Vilarejo", "Ainda Bem" e "Depois". Monte é uma das artistas musicais brasileiras que mais venderam em todos os tempos, com a comercialização estimada em mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo. Foto: Instagram @marisamonte
Marisa ganhou diversia prêmios e reconhecimentos, incluindo cinco Grammy Latino, sete Video Music Brasil, nove Prêmio Multishow de Música Brasileira, cinco APCA e seis Prêmio TIM de Música. Foto: Instagram
Marisa foi casada com o músico Pedro Bernardes, entre os anos de 2002 a 2007, e dessa união tiveram um filho, Mano Wladimir. Ela também é mãe de Helena, de seu casamento com o empresário Diogo Pires Gonçalves, seu marido desde 2008. Foto: Instagram @festivalnavegante
Em maio de 2025 a Revista Rolling Stone elegeu as 5 melhores cantoras brasileiras da história. E Marisa está numa lista ao lado de Maria Bethania e de três que já morreram: Clara Nunes, Gal Costa e Elis Regina. Foto: Instagram
