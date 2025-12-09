Celebridades e TV
Atriz Arlete Salles se afasta de novela ‘Três Graças’ por razões de saúde
Intérprete de Josefa - mãe de Arminda, vivida por Grazi Massafera -, a atriz tem participação central em diversas viradas da história. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Em comunicado, a Globo informou que Arlete está se recuperando bem e que o afastamento ocorreu apenas por precaução. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Enquanto ela permaneceu em repouso, o cronograma foi readequado, priorizando sequências de outros núcleos. Entre elas, as cenas comandadas por Sophie Charlotte, que dá vida à Gerluce, uma das figuras centrais da novela. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Arlete Salles nasceu em 17 de junho de 1938 no estado de Pernambuco. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, ela consolidou-se como uma das atrizes mais versáteis e queridas da televisão brasileira. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Ela iniciou sua vida profissional ainda na adolescência, quando, aos 15 anos, tornou-se locutora da Rádio Jornal do Commercio, em Recife, no ano de 1957. Foto: Divulgação
Em 1958, após casar-se com o ator Lúcio Mauro, deu seus primeiros passos nos palcos como integrante da Companhia Barreto Júnior, estreando na comédia “A Cegonha se Diverte”, sob direção de Graça Mello. A atuação rendeu a ela o prêmio de melhor atriz revelação, marcando um começo promissor. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
A estreia na TV Globo deu-se na novela “Sangue e Areia” (1968), na qual interpretou a mãe da personagem de Myriam Pérsia, embora ambas tivessem a mesma idade. No ano seguinte, fez participação especial no último capítulo de “A Gata de Vison”, aparecendo como Gladys. Foto: Divulgação
Na década de 1980, seguiu presente em produções importantes, como “Água Viva” (1980), “Baila Comigo” (1981) e “Amor com Amor Se Paga” (1984). Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Em 1986, participou de “Dona Beija”, novela da TV Manchete, em que viveu Genoveva, reforçando seu prestígio no momento em que a emissora buscava firmar-se na teledramaturgia. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Em 1987, retornou à TV Globo para integrar “O Outro”. Dois anos depois, teve grande repercussão como Carmosina em “Tieta”, papel que a atriz considera um dos mais marcantes da carreira. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Nos anos seguintes, viveu personagens importantes em tramas de Aguinaldo Silva, como Francisquinha em “Pedra sobre Pedra” (1992) e Margarida em “Fera Ferida” (1993). Em 1996, interpretou a matriarca Anabel em “Salsa e Merengue”, papel criado especialmente para ela e que lhe rendeu o prêmio APCA de Melhor Atriz. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Em 2001, viveu Augusta Eugênia em "Porto dos Milagres", uma vilã cômica muito celebrada, premiada e lembrada pelo público. Pouco depois, retornou ao teatro com "A Vida Passa", continuação da peça "A Partilha". Foto: Divulgação
Na mesma década, esteve ainda em novelas como “Sabor de Paixão” (2002), “América” (2005), “A Lua me Disse” (2005) e “Pé na Jaca” (2006). Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
O ápice da fase recente da carreira chegou em 2024, quando foi convidada para protagonizar pela primeira vez uma novela:”Família É Tudo!”, de Daniel Ortiz. Nela, Arlete interpreta as gêmeas Frida e Catarina, personagens centrais de um enredo que mistura humor, drama familiar e mistério. Foto: Divulgação
Em janeiro de 2014, Arlete recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Ela se submeteu a sessões de quimioterapia e radioterapia, além de uma intervenção cirúrgica, e concluiu o tratamento com recuperação total em novembro do mesmo ano. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
Arlete Salles tem dois filhos, ambos frutos de seu casamento com o ator e humorista Lúcio Mauro: o ator Alexandre Barbalho e o cineasta Gilberto Salles. Ela tem ainda dois netos e se tornou bisavó em 2024. Foto: Reprodução do Facebook Arlete Salles
