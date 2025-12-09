Atriz Arlete Salles se afasta de novela ‘Três Graças’ por razões de saúde

A estreia na TV Globo deu-se na novela “Sangue e Areia” (1968), na qual interpretou a mãe da personagem de Myriam Pérsia, embora ambas tivessem a mesma idade. No ano seguinte, fez participação especial no último capítulo de “A Gata de Vison”, aparecendo como Gladys. Foto: Divulgação