Pra quem não viu: Ele caçava crocodilos, mas foi morto por outro animal

Depois, o aquÃ¡rio deu a triste notÃ­cia em seu perfil nas redes sociais de que Charlotte, infelizmente, havia morrido. "Estamos tristes em anunciar, depois de continuar o tratamento com sua equipe mÃ©dica e especialista, que nossa Charlotte faleceu hojeâ?, dizia o comunicado. Foto: Imagem de bphelan por Pixabay