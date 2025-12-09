Estilo de Vida
Família tem 130 cobras em casa e crianças até dormem com elas
-
Socratis Christoforou, de 45 anos, é morador do sul da Flórida, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução/Instagram
-
De acordo com informações do Daily Mail, seus dois filhos pequenos chegam a dormir com algumas das cobras na cama! Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
O homem desenvolveu seu interesse por répteis ainda na infância e garante que, apesar do número expressivo, os animais não representam perigo para a família. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Tudo começou quando ele era criança, em Nova Jersey, ao encontrar uma ninhada de cobras cabeça-de-cobre, uma espécie venenosa. Foto: Wikimedia Commons/Selbymay
-
-
"Eu as coloquei em um balde e levei para o porão. Quando meus pais descobriram, minha mãe entrou em pânico", contou ele. Foto: Wikimedia Commons/Peter Paplanus
-
Filho de imigrantes do Chipre, Christoforou cresceu ouvindo histórias sobre cobras venenosas comuns na região onde nasceu. Foto: rabe/Pixabay
-
Ao chegar à vida adulta, ele decidiu superar esse temor. Sua primeira aquisição foi uma cobra-do-milho albina, comprada em uma pet shop. Foto: Flickr - Gilles San Martin
-
-
Esse foi o pontapé inicial para uma coleção que, em seu auge, chegou a ter mais de 300 animais, incluindo até um jacaré! Foto: Reprodução/Instagram
-
No entanto, a crise econômica de 2008 fez com que ele perdesse tudo e precisasse doar todos os répteis. Foto: Reprodução/Instagram
-
A paixão retornou em 2017, quando sua filha mais velha ganhou uma nova cobra-do-milho. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Esse gesto reacendeu seu entusiasmo, e a família gradualmente retomou a criação de serpentes. Foto: Reprodução/Instagram
-
Atualmente, Ariana, de 10 anos, convive com 20 pítons em seu quarto. Seu irmão, Maximus, é responsável por outras duas. "As pessoas acreditam que todas as cobras são agressivas, mas a maioria prefere evitar contato", disse Christoforou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Segundo ele, as serpentes que eles criam em casa "são dóceis e acostumadas à presença humana". Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
-
Manter tantos animais exige trabalho: são cerca de 800 dólares(aproximadamente R$ 4,3 mil) gastos por mês. Foto: Reprodução/Instagram
-
Além disso, é preciso uma dedicação diária com limpeza dos terrários, troca de água e controle de temperatura. Durante a temporada de reprodução, a rotina fica ainda mais intensa. Foto: Reprodução/Instagram
-
Para Christoforou, as cobras têm um significado especial: "Quando perdi tudo em 2008, também precisei abrir mão dos animais. Mas recomecei [...] As cobras me lembram de que sempre é possível se levantar" Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Christoforou encara as cobras como parte da família e quer transmitir essa visão aos filhos: "Meus filhos estudam, leem e até assistem a desenhos ao lado das cobras. Para nós, elas não representam medo, mas compreensão". Foto: Reprodução/Instagram