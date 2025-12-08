Assine
Doçura de amendoim: as melhores paçocas no mercado do Brasil

RF
Redação Flipar
    Apesar disso, deve ser consumida com moderação, porque o amendoim tem uma gordura própria, e o excesso pode ser prejudicial à saúde. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
    Atualmente existe paçoca diet, que não leva acréscimo de açúcar, e também paçoca vegana, com sal rosa. Mas vale ressaltar que mesmo a versão zero glicose é calórica. Foto: Divulgação
    O amendoim, que é a base da paçoca, está na lista dos produtos que mais causam mais alergia, junto com camarâo, entre outros. Então fique atento se você pode ingerir o amendoim para se deliciar com a paçoca! Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
    Na pesquisa, Dadinho foi eleita a melhor marca de paçoca. Atualmente, é produzida pela Bono Gusto Indústria, em São Paulo. Foto: Divulgação
    As principais qualidades da paçoca Dadinho apontadas no teste são textura, cremosidade e sabor delicado. Custa em torno de R$ 18 (800g). Foto: Divulgação
    A segunda colocada em qualidade na opinião dos especialistas do Estadão é a paçoca Amor. Um produto fabricado pela Arcor Brasil, há 60 anos no mercado. Foto: Divulgação
    Foi avaliada como ótima textura, sabor equilibrado, crocante na medida e um toque de sal que potencializa o sabor. Custa R$ 29,90 por 540g. Foto: Divulgação
    A Paçoquita fecha o ranking das primeiras colocadas. A marca faz parte da Santa Helena, maior indústria de alimentos à base de amendoim no Brasil. Foto: Divulgação
    Segundo o júri, a Paçoquita tem leve sabor de caramelo no amendoim, textura agradável e bastante crocância. Pra comprar 1,7 kg, o valor é R$ 42,20. Foto: Divulgação Santa Helena
    O Carrefour, fundado em 1959, também está entre as marcas avaliadas de paçoca. O júri apontou um gosto melado, que pode deixar a paçoquinha enjoativa. O valor é R$12,89 (350g). Foto: Divulgação
    A marca Clamel deriva dos nomes dos fundadores e da imagem da doçura do mel. A paçoca da Clamel tem uma textura agradável, mas pode ser considerada muito doce, com sabor de rapadura. O amendoim fica em segundo plano. O valor é R$ 20,90 (1 kg) Foto: Divulgação
    A marca Confirma também foi avaliada pelo Estadão. A empresa dessa marca fica localizada em São Paulo. A definição do júri foi que essa paçoca tem sabor da farinha com açúcar, além de textura massuda e pouco sabor de amendoim. O valor de 1,2kg é de R$ 20,90. Foto: Divulgação
    A paçoca Da Colônia está há mais de 50 anos no mercado, tem pedacinhos de amendoim, gosto de caramelo queimado e pouca crocância. O valor é R$10,28 (210g). Foto: Divulgação
    Mandubim, marca referência em pasta de amendoim, também tem a paçoca na listagem. Com sabor levemente amargo, tem pouco dulçor e cremosidade. Faltam pedaços de amendoim e a textura é farelenta. O valor é de R$ 12,90 por 500g. Foto: Divulgação
    A marca Qualitá, exclusiva do Grupo Pão de Açúcar, apresenta uma paçoca de boa textura e crocância média. O retrogosto levemente amargo não agradou ao júri. O valor é de R$24,49 por 340g. Foto: Divulgação
    A paçoca do Santo Antônio, marca que está no mercado há mais de 30 anos, não agradou. nO júri, que achou bastante oleoso e doce além da conta. Valor: R$12,79 (350g). Foto: Divulgação
    Yoki, uma marca referência em vários produtos alimentícios, deixou a desejar na paçoca. A banca avaliadora achou um doce de textura arenosa e sabor artificial, além do sabor amargor do amendoim na boca e uma coloração acinzentada. O valor é de R$36,49 (352g). Foto: Divulgação
