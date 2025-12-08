Assine
Autoridades encontram pedra preciosa gigante dentro de palácio presidencial de Madagascar

RF
Redação Flipar
  • A rocha escura, com fragmentos de cristal verde, é descrita como uma rara
    A rocha escura, com fragmentos de cristal verde, é descrita como uma rara "esmeralda em matriz". Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
  • Ainda será preciso uma análise especializada para determinar a qualidade do mineral embutido.
    Ainda será preciso uma análise especializada para determinar a qualidade do mineral embutido. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
  • "Ao chegarmos, descobrimos esse incrível tesouro nacional [...] Não sabemos por que ela foi trazida para cá", disse o coronel Michael Randrianirina. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
  • O governo declarou que o valor obtido com uma possível venda será destinado ao Tesouro de Madagascar.
    O governo declarou que o valor obtido com uma possível venda será destinado ao Tesouro de Madagascar. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
  • Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo, localizada no Oceano Índico, separada do continente africano pelo Canal de Moçambique.
    Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo, localizada no Oceano Índico, separada do continente africano pelo Canal de Moçambique. Foto: JialiangGao/Wikimédia Commons
  • Sua história geológica remonta há cerca de 160 milhões de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana, permanecendo isolada por milhões de anos.
    Sua história geológica remonta há cerca de 160 milhões de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana, permanecendo isolada por milhões de anos. Foto: reprodução do Flickr Silver (gioveric)
  • Esse isolamento deu origem a um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta: cerca de 90% das espécies encontradas em Madagascar não existem em nenhum outro lugar.
    Esse isolamento deu origem a um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta: cerca de 90% das espécies encontradas em Madagascar não existem em nenhum outro lugar. Foto: Pat Hooper/Wikimédia Commons
  • Estima-se que existam cerca de 10 mil espécies de plantas endêmicas, além de mais de 70 espécies de lêmures na ilha.
    Estima-se que existam cerca de 10 mil espécies de plantas endêmicas, além de mais de 70 espécies de lêmures na ilha. Foto: Marjon Besteman/Pixabay
  • Além disso, mais da metade da população mundial de camaleões são encontrados somente em Madagascar.
    Além disso, mais da metade da população mundial de camaleões são encontrados somente em Madagascar. Foto: Sabine/Pixabay
  • O país é essencialmente rural, com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, dos quais a maioria vive em condições de subdesenvolvimento.
    O país é essencialmente rural, com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, dos quais a maioria vive em condições de subdesenvolvimento. Foto: Agnieszka/Pixabay
  • A expectativa de vida na ilha é de cerca de 62 anos e a taxa de alfabetização é de aproximadamente 68,9%.
    A expectativa de vida na ilha é de cerca de 62 anos e a taxa de alfabetização é de aproximadamente 68,9%. Foto: Tom Turner /Wikimédia Commons
  • Madagascar possui uma diversidade impressionante de paisagens, indo de florestas tropicais Ãºmidas a planaltos montanhosos, Ã¡reas Ã¡ridas e savanas espinhentas.
    Madagascar possui uma diversidade impressionante de paisagens, indo de florestas tropicais Ãºmidas a planaltos montanhosos, Ã¡reas Ã¡ridas e savanas espinhentas. Foto: reproduÃ§Ã£o do Flickr iambenwoody
  • Algumas formações rochosas também são destaque, como o famoso Tsingy de Bemaraha, com seus labirintos de pedras calcárias pontiagudas.
    Algumas formações rochosas também são destaque, como o famoso Tsingy de Bemaraha, com seus labirintos de pedras calcárias pontiagudas. Foto: Reprodução/YouTube
  • Madagascar é o principal produtor mundial de baunilha, respondendo por cerca de 80% da produção global de alta qualidade.
    Madagascar é o principal produtor mundial de baunilha, respondendo por cerca de 80% da produção global de alta qualidade. Foto: Divulgação / Embrapa
  • A população malgaxe vem de uma mistura de ascendência malaia (indonésia) e africana, resultado de migrações que começaram há cerca de 2 mil anos.
    A população malgaxe vem de uma mistura de ascendência malaia (indonésia) e africana, resultado de migrações que começaram há cerca de 2 mil anos. Foto: 2Photo Pots/Unsplash
  • Essa mistura se reflete na lÃ­ngua malgaxe, assim como nos costumes, na mÃºsica, nas danÃ§as tradicionais e nas crenÃ§as ancestrais, como o famadihana (ou
    Essa mistura se reflete na lÃ­ngua malgaxe, assim como nos costumes, na mÃºsica, nas danÃ§as tradicionais e nas crenÃ§as ancestrais, como o famadihana (ou "volta dos mortos"). Foto: Wikimedia Commons/MPMF24
  • Madagascar conquistou sua independência em 1960, mas desde então, sua história política tem sido bastante conturbada, com golpes militares e disputas entre grupos políticos rivais.
    Madagascar conquistou sua independência em 1960, mas desde então, sua história política tem sido bastante conturbada, com golpes militares e disputas entre grupos políticos rivais. Foto: reprodução do Youtube Canal FRANCE 24
  • Em termos turísticos, a ilha oferece experiências únicas para aventureiros, incluindo trilhas e trekking em Parques Nacionais como Andasibe-Mantadia e a Reserva Ankarana.
    Em termos turísticos, a ilha oferece experiências únicas para aventureiros, incluindo trilhas e trekking em Parques Nacionais como Andasibe-Mantadia e a Reserva Ankarana. Foto: Marcelo Delgado/Unsplash
