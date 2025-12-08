Conheça a origem e a história das redes de descanso

A rede de descanso é composta por várias partes, que vão além do punho e da mamucaba. A estrutura inclui o punho, a mamucaba (ou trançado), a varanda (em redes artesanais) e o corpo (tecido principal). Além do conforto, a rede é prática: fácil de transportar, instalar e guardar, tornando-se ideal para quem precisa de mobilidade em viagens ou mudanças constantes. Foto: reprodução