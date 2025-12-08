Animais
Brasileiro leva susto e por pouco não é engolido por baleia-jubarte na Noruega
Ao nadar nas águas geladas da Noruega, uma baleia-jubarte emergiu repentinamente ao seu lado, abriu a boca e por pouco não o engoliu. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/RecordTV
A interação foi tão próxima que ele chegou a tocar na barbatana do animal, que tem cerca de 16 metros e pesa quase 40 toneladas. Foto: Reproduc?a?o/RecordTV
O brasileiro descreveu a experiência como "maravilhosa", destacando a intensidade de estar em contato com a natureza selvagem sem gaiolas ou barreiras. Foto: Reproduc?a?o/RecordTV
Natural de Inhumas, Goiás, Ítalo Garcia Alves é o único brasileiro a realizar esse tipo de expedição no país. Foto: Reproduc?a?o @roceiroviajante
Ele reforçou que humanos não fazem parte da cadeia alimentar desses animais e que eles são extremamente inteligentes, não havendo registros de ataques a seres humanos na natureza. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Record TV
Segundo especialistas, a baleia provavelmente devolveria a pessoa se a engolisse acidentalmente. Foto: Reproduc?a?o/RecordTV
E foi exatamente isso que aconteceu em outro caso envolvendo uma jubarte no início de 2025. Foto: Divulgação Petrobrás
AdriÃ¡n Simancas, de 23 anos, fazia uma travessia com o pai a bordo de caiaques inflÃ¡veis no extremo sul do Chile quando foi inesperadamente engolido por uma baleia-jubarte. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
"Pensei que talvez fosse uma onda, mas quando continuei sentindo isso, em menos de um segundo, senti aquele impacto tÃ£o forte que soube que nÃ£o poderia ser uma onda, porque seria um tsunami ou algo estranho", contou ele. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Em imagens captadas pelo pai, a baleia emerge e engole Adrián, mas ele reaparece poucos segundos depois. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
"Eu me virei e senti como se algo estivesse roçando meu rosto, é como uma cor entre azul e branco e vejo que está vindo de cima e de ambos os lados e está me afundando", relatou o jovem. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Adrián afirmou que pensou ter sido "comido por alguma coisa", já que ele e o pais tinham conversado sobre a chance de haver orcas naquela área e que elas são mais agressivas. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Orientado pelo pai, Adrián conseguiu se agarrar ao caiaque e, já em segurança, foi rebocado até a costa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
O Estreito de Magalhães, onde pai e filho faziam o passeio, é bastante procurado por viajantes por oferecer diversas experiências ao ar livre. Foto: Atlantic Ocean/Domínio Público
No site oficial de turismo da região, são destacados passeios de caiaque que permitem a observação de golfinhos e de baleias-jubarte, uma das principais atrações do local. Foto: Facebook Maqua Uerj - Botos, Golfinhos e Baleias
De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), as baleias-jubarte habitam os principais oceanos do planeta. Foto: Flickr Aliéte Lina
A instituição explica que esses animais são muito apreciados por quem pratica observação de baleias. Foto: Flickr Olga Filatova
Isso porque as jubarte costumam ser bastante ativas na superfície, realizando saltos e batendo na água com as nadadeiras, o peito ou a cauda. Foto: Reprodução G1