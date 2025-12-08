Assine
Shibaozhai: complexo suspenso sobre rio com torre de 400 anos atrai visitantes na China

Redação Flipar
    Conhecido como a "Shibao, a joia de pedra", Shibaozhai é uma combinação de templo, fortaleza e mirante, tudo no mesmo lugar. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    No complexo, a construção mais popular é uma vila em forma de torre vermelha, apoiada em um grande rochedo e com mais de 50 metros de altura. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Ela foi erguida durante as dinastias Ming e Qing e possui 12 andares conectados por escadarias íngremes. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Um detalhe impressionante é que a torre foi montada sem o uso de pregos, utilizando a técnica tradicional chinesa de encaixes, o "doukong". Foto: Montagem/Reproduc?a?o/YouTube
    Entre os níveis, existem pequenos salões, janelas circulares, passagens escondidas e antigas rotas de subida usadas por viajantes. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O complexo fica cercado por uma muralha que foi construída após a elevação do nível da água devido à barragem das Três Gargantas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A configuração atual acabou transformando Shibaozhai em uma espécie de ilha suspensa no meio do Rio Yangtzé. Foto: Wikimedia Commons/Dreizung
    Os visitantes acessam o local atravessando uma ponte que os leva à base da muralha protetora. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A passagem leva a corredores estreitos e diferentes pontos de observação do rio e da vila no penhasco. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    No topo, fica o Palácio do Imperador, onde são cultuadas figuras importantes da mitologia chinesa, como Guan Gong e o Imperador de Jade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    O local também guarda mistérios, como o “buraco do pato” que, segundo a lenda, é conectado ao rio. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Tem também o Qingyu, uma pedra que supostamente consegue “prever” o clima pela mudança de cor. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    De acordo com as crenÃ§as locais, se o monumento ficar Ãºmido e escurecido, os habitantes entendem como sinal de chuva no dia seguinte. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Outro elemento marcante é a ponte do amor, associada a crenças sobre boa sorte e realização de desejos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Além de sua dimensão espiritual, Shibaozhai tem importância histórica militar. Isso porque a posição estratégica do complexo, com acesso restrito, tornava o local um excelente ponto de defesa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Até hoje, há restos de um antigo forte e de um canhão, construídos na época da dinastia Qing. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Atualmente, o local atrai turistas que chegam de cruzeiros pelo Yangtzé ou por terra para conhecer a torre vermelha, o templo suspenso e as vistas panorâmicas do rio. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
