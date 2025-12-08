Estilo de Vida
História da rosa: a ‘dama’ das flores enobrece e apaixona
Sua origem está ligada à Ásia, mas hoje é cultivada em todos os continentes. Rosas selvagens ainda crescem espontaneamente em algumas regiões de clima temperado. Foto: Imagem de Susan Cipriano por Pixabay
A rosa pertence ao gênero Rosa, da família Rosaceae, e existem centenas de espécies e milhares de variedades. Ela pode crescer em arbustos, trepadeiras ou até miniaturas em vasos. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Uma caracterÃstica marcante da rosa Ã© o perfume, que varia entre suave e intenso. AlÃ©m disso, as pÃ©talas podem ter formatos e texturas diferentes, dependendo da espÃ©cie. Foto: Imagem gerada por i.a
As cores da rosa também são um espetáculo à parte. Vermelhas, amarelas, brancas, cor-de-rosa, alaranjadas, roxas e até azuis, criadas por manipulação genética, encantam jardins e buquês. Foto: Imagem gerada por i.a
Cada cor tem um simbolismo especial: a vermelha expressa paixão, a branca representa pureza, a amarela transmite amizade e a rosa cor-de-rosa, delicadeza e carinho. Foto: Imagem gerada por i.a
Existem diversos tipos de rosa: híbridas de chá, minirosas, trepadeiras, floribundas e inglesas são algumas das mais populares. Cada uma se adapta a diferentes climas e espaços. Foto: Imagem de Enoch111 por Pixabay
As rosas híbridas de chá são muito usadas em floriculturas por sua forma clássica e aroma marcante. Já as minirosas são ideais para apartamentos e pequenos jardins. Foto: Imagem gerada por i.a
Cuidar de rosas exige atenção. Elas precisam de solo bem drenado, luz solar direta por pelo menos 6 horas e regas regulares, evitando encharcar as raízes. Foto: Imagem gerada por i.a
A poda anual estimula a floração e fortalece o arbusto. Também é importante retirar folhas secas e galhos doentes para prevenir pragas e doenças. Foto: Imagem gerada por i.a
Adubar as roseiras com frequência garante flores mais bonitas. O ideal é usar adubo rico em fósforo e potássio, elementos que favorecem a formação das flores. Foto: Imagem gerada por i.a
Os "espinhos" das rosas são, na verdade, acúleos — estruturas da epiderme que se soltam facilmente. Eles servem como defesa natural contra predadores. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Apesar dos acúleos, a rosa é símbolo de romantismo. Poetas e escritores a exaltaram por séculos, tornando-a um ícone do amor eterno e da beleza que fere e encanta Foto: Imagem gerada por i.a
Presentear com rosas é um gesto clássico em datas especiais como aniversários, Dia dos Namorados e pedidos de desculpas. Um buquê pode dizer o que palavras não alcançam. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
No casamento, as rosas brancas são presença constante, simbolizando a união pura e sincera. Já as vermelhas dominam os buquês de apaixonados. Foto: Imagem gerada por i.a
Além do uso ornamental, as pétalas de rosa são usadas na fabricação de perfumes, óleos essenciais e até chás, conhecidos por suas propriedades calmantes. Foto:
A rosa também aparece em brasões e bandeiras. Um dos exemplos mais famosos é a Rosa de Tudor, que aparece em bandeiras e emblemas do Reino Unido. O símbolo une as casas de Lancaster (rosa vermelha) e York (rosa branca) após a Guerra das Rosas. Foto: Imagem gerada por i.a
Várias obras de arte retratam rosas. Um exemplo famoso é “Roses”. Feita por Vincent van Gogh em 1890, é uma tela a óleo que mostra um ramo de rosas brancas em um vaso. Foto: Domínio público
Outra obra marcante é “Moss Roses in a Vase”, de Édouard Manet, em que ele retrata rosas delicadamente dispostas, explorando luz, sombra e textura. Essas obras revelam o simbolismo e a beleza atemporal da flor na arte. Foto: Domínio público
As rosas também são citadas na literatura. O poema "Motivo", de Cecília Meireles, diz: "Mas que seja uma rosa, flor do dia". Foto: Domínio público
Outro exemplo vem de William Shakespeare, que escreveu "A rosa tem espinhos, e o amor também" no soneto Love is a Smoke. Foto: wikimedia commons/domínio público
Em diferentes culturas, ela Ã© associada ao sagrado, ao feminino e Ã beleza efÃªmera. Com tantas histÃ³rias, formas e cores, a rosa segue como a rainha das flores. Foto: Imagem de V? ?? por Pixabay