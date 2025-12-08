Galeria
Pico com quase 4 mil degraus e inclinação ‘insana’ desafia aventureiros na China
A rota só é aberta ao público a cada cinco anos e exige atravessar 3.888 degraus íngremes para chegar ao topo. Foto: Reprodução de Instagram
Os trechos quase verticais e passagens estreitas que chegam a menos de 60 centímetros de largura desafiam os aventureiros de plantão. Foto: Reprodução de Instagram
A inclinação pode chegar a 90 graus em alguns momentos do percurso, exigindo o uso de mãos e pés. Foto: Reprodução de Instagram
A temida "Crista do Peixe-Carpa" é um dos pontos mais temidos pelos turistas, que descrevem o trecho como “andar no fio de uma lâmina”. Foto: Reprodução de Instagram
Outros trechos chamados de “Caminho Vertical para o Céu” e “Fio do Céu" exigem equilíbrio e coragem extremos. Foto: Reprodução de Instagram
O percurso é um desafio físico e psicológico, sendo necessário muitas vezes resgatar caminhantes que não suportam o esforço ou o medo de altura. Foto: Reprodução do youtube Canal Travel East
Muitos visitantes relatam pânico, vertigem e forte desgaste ao longo do trajeto. Foto: - Reprodução do youtube Canal Travel East
O clima da região contribui para o perigo: neblina constante, umidade elevada e degraus escorregadios tornam o percurso ainda mais imprevisível. Foto: Reprodução do Flickr PMBVW Pharoahsax
Apesar de tudo, a subida oferece paisagens espetaculares, como o famoso mar de nuvens que cobre as montanhas de Huangshan. Foto: Reprodução de Instagram
Ao alcançar o topo, os visitantes descrevem uma sensação intensa de conquista e alívio — embora a descida seja considerada tão difícil quanto a subida. Foto: Reprodução do youtube Canal Travel East
Huangshan, situada na província de Anhui, no leste da China, é uma das cadeias montanhosas mais emblemáticas e reverenciadas do país. Foto: Imagem de ???? por Pixabay
Conhecida como “Montanhas Amarelas”, a região é famosa por suas formações de granito, picos envoltos em névoa, pinheiros e nascentes termais. Foto: Chi King/Wikimédia commons
Esses elementos inspiram artistas e filósofos ao longo de décadas, tornando Huangshan um símbolo profundo da estética tradicional chinesa. Foto: Imagem de will zhang por Pixabay
A região é listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1990, reconhecida tanto por sua beleza natural quanto por seu ecossistema. Foto: TDe-Shao Liu/Wikimédia commons
O conjunto montanhoso abriga picos que ultrapassam 1.800 metros de altitude, entre eles o Pico do Lótus, o mais alto da região. Foto: Carlos Adampol Galindo/Wikimédia commons
Além da beleza natural, a cidade ao pé da montanha preserva vilarejos antigos como Hongcun e Xidi, que mantêm a arquitetura tradicional da dinastia Ming e Qing. Foto: Imagem de will zhang por Pixabay
A região é também famosa pela produção de chás de alta qualidade, como o chá verde Maofeng e o chá Keemun. Foto: Imagem de simplefree por Pixabay