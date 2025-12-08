Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Homem é resgatado após cair em grota e passar 4 dias comendo manga

RF
Redação Flipar
  • Ele caiu no local no dia 22 de novembro e permaneceu ali até a tarde de 26/11, quando finalmente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
    Ele caiu no local no dia 22 de novembro e permaneceu ali até a tarde de 26/11, quando finalmente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Foto: Divulgac?a?o/Corpo de Bombeiros
  • De acordo com os militares, o homem contou que caminhava perto do túnel da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu quando perdeu o equilíbrio e despencou.
    De acordo com os militares, o homem contou que caminhava perto do túnel da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu quando perdeu o equilíbrio e despencou. Foto: Divulgação
  • Para se manter vivo, o homem passou os dias se alimentando das mangas que caíam dentro da grota e bebendo da água que se acumulava no buraco.
    Para se manter vivo, o homem passou os dias se alimentando das mangas que caíam dentro da grota e bebendo da água que se acumulava no buraco. Foto: Pixabay
  • O homem, cuja identidade não foi revelada, estava fraco e com vários ferimentos, porém consciente.
    O homem, cuja identidade não foi revelada, estava fraco e com vários ferimentos, porém consciente. Foto: Wikimedia Commons/Roberto de vasconcelos
  • Ele foi retirado com cordas e outros equipamentos de salvamento, em operação registrada por imagens feitas pelos próprios socorristas.
    Ele foi retirado com cordas e outros equipamentos de salvamento, em operação registrada por imagens feitas pelos próprios socorristas. Foto: Divulgac?a?o/Corpo de Bombeiros
  • A família havia informado que ele saiu de casa no sábado e não retornou; só foi localizado quando pessoas que passavam pela região o viram dentro da grota e chamaram ajuda.
    A família havia informado que ele saiu de casa no sábado e não retornou; só foi localizado quando pessoas que passavam pela região o viram dentro da grota e chamaram ajuda. Foto: Wikimedia Commons/Highwaygreen
  • Após ser retirado, o homem foi levado pelo Samu ao Hospital Municipal de Paracatu.
    Após ser retirado, o homem foi levado pelo Samu ao Hospital Municipal de Paracatu. Foto: Hospital Municipal de Paracatu - Divulgação
  • Às autoridades, o homem contou que havia saído para colher mangas — fruta abundante na região nesta época do ano — quando sofreu a queda acidental.
    Às autoridades, o homem contou que havia saído para colher mangas — fruta abundante na região nesta época do ano — quando sofreu a queda acidental. Foto: Pixabay
  • Apesar de ter se originado no sul da Ásia, a manga se espalhou pelo mundo, especialmente no Brasil, onde tem condições ideais para o cultivo em regiões quentes e ensolaradas.
    Apesar de ter se originado no sul da Ásia, a manga se espalhou pelo mundo, especialmente no Brasil, onde tem condições ideais para o cultivo em regiões quentes e ensolaradas. Foto: LoggaWiggler/Pixabay
  • A fruta é conhecida por ser rica em vitaminas A e C, fibras e antioxidantes.
    A fruta é conhecida por ser rica em vitaminas A e C, fibras e antioxidantes. Foto: Pixabay
  • Hoje, o Brasil estÃ¡ entre os maiores produtores e exportadores de manga, com destaque para o Vale do SÃ£o Francisco, regiÃ£o que abrange Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.
    Hoje, o Brasil estÃ¡ entre os maiores produtores e exportadores de manga, com destaque para o Vale do SÃ£o Francisco, regiÃ£o que abrange Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Foto: Wikimedia Commons/Rasitha nellickal
  • A Tommy Atkins, Palmer e a Rosa são alguns dos principais tipos de manga produzidos no Brasil.
    A Tommy Atkins, Palmer e a Rosa são alguns dos principais tipos de manga produzidos no Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Fpalli
  • Embora tenham nomes parecidos, uma grota e uma gruta são formações naturais distintas.
    Embora tenham nomes parecidos, uma grota e uma gruta são formações naturais distintas. Foto: jakubekr/Pixabay
  • A gruta é uma cavidade natural no interior de rochas, algo semelhante a uma caverna.
    A gruta é uma cavidade natural no interior de rochas, algo semelhante a uma caverna. Foto: Wikimedia Commons/Mevrob
  • Costuma ser formada por processos geológicos mais longos, como dissolução de rochas calcárias, e caracteriza-se por ter espaço interno fechado, onde se podem formar estalactites e estalagmites.
    Costuma ser formada por processos geológicos mais longos, como dissolução de rochas calcárias, e caracteriza-se por ter espaço interno fechado, onde se podem formar estalactites e estalagmites. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Já grota costuma designar um desnível do terreno, geralmente um buraco, depressão, vala ou pequena ravina aberta na superfície, formada pela erosão ou pelo escoamento da água.
    Já grota costuma designar um desnível do terreno, geralmente um buraco, depressão, vala ou pequena ravina aberta na superfície, formada pela erosão ou pelo escoamento da água. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a
  • Enquanto a grota é parte da superfície e tende a ser aberta, a gruta é um ambiente subterrâneo, muitas vezes com condições próprias de temperatura, umidade e iluminação.
    Enquanto a grota é parte da superfície e tende a ser aberta, a gruta é um ambiente subterrâneo, muitas vezes com condições próprias de temperatura, umidade e iluminação. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay