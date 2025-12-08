Assine
Artista cearense ‘vira’ Nossa Senhora de Fátima; trabalho levou mais de 10 horas

RF
Redação Flipar
  • David Ferreira é morador de Cariri e resolveu prestar o tributo no dia da inauguração de um monumento da santa na cidade de Crato.
    David Ferreira é morador de Cariri e resolveu prestar o tributo no dia da inauguração de um monumento da santa na cidade de Crato. Foto: Reprodução/Instagram
  • Devoto da santa, ele dedicou dez horas ao trabalho até que o desenho ficasse completo e colorido.
    Devoto da santa, ele dedicou dez horas ao trabalho até que o desenho ficasse completo e colorido. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Essa ilustração se soma a outras maquiagens religiosas que o artista já realizou, como as de Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis.
    Essa ilustração se soma a outras maquiagens religiosas que o artista já realizou, como as de Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis. Foto: Reprodução/Instagram
  • Com mais de 300 mil seguidores, David afirma ter encontrado na arte religiosa e cultural seu propósito.
    Com mais de 300 mil seguidores, David afirma ter encontrado na arte religiosa e cultural seu propósito. Foto: Reprodução/Instagram
  • "[...] Costumo dizer que eu acabei me encontrando [...] levando a nossa cultura do nosso Nordeste, do nosso Cariri pra todo mundo. E também levando a forma de devoção através da arte", disse ele ao g1. Foto: Reprodução/Instagram
  • Embora tenha recebido críticas de conservadores, o artista afirma focar nas mensagens de apoio e no amor pela arte.
    Embora tenha recebido críticas de conservadores, o artista afirma focar nas mensagens de apoio e no amor pela arte. Foto: Reprodução/Instagram
  • No dia 13 de novembro, a inauguração de uma estátua gigante de Nossa Senhora de Fátima no Crato, na região do Cariri, atraiu uma multidão de fiéis.
    No dia 13 de novembro, a inauguração de uma estátua gigante de Nossa Senhora de Fátima no Crato, na região do Cariri, atraiu uma multidão de fiéis. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
  • Com 54 metros de altura — dimensão que supera os 38 metros do Cristo Redentor — o monumento é considerado pelo governo estadual o maior do mundo dedicado à santa.
    Com 54 metros de altura — dimensão que supera os 38 metros do Cristo Redentor — o monumento é considerado pelo governo estadual o maior do mundo dedicado à santa. Foto: Reproduc?a?o/g1
  • Além da missa e da bênção inaugural, o público celebrou o momento com apresentações musicais, incluindo o show do padre Fábio de Melo.
    Além da missa e da bênção inaugural, o público celebrou o momento com apresentações musicais, incluindo o show do padre Fábio de Melo. Foto: Divulgac?a?o
  • Muitos fiéis chegaram horas antes para garantir um lugar privilegiado e acompanhar de perto cada momento da celebração.
    Muitos fiéis chegaram horas antes para garantir um lugar privilegiado e acompanhar de perto cada momento da celebração. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • Existe uma expectativa de que que a imponência da obra ajude a consolidar o local como um novo polo de turismo religioso.
    Existe uma expectativa de que que a imponência da obra ajude a consolidar o local como um novo polo de turismo religioso. Foto: Reproduc?a?o/TV Verdes Mares
  • Nossa Senhora de Fátima é a designação dada à Virgem Maria nas aparições ocorridas em 1917, na cidade de Fátima, Portugal.
    Nossa Senhora de Fátima é a designação dada à Virgem Maria nas aparições ocorridas em 1917, na cidade de Fátima, Portugal. Foto: Reprodução/TVM
  • Segundo a tradição católica, ela apareceu seis vezes aos três pastorinhos — Lúcia, Jacinta e Francisco — entre maio e outubro daquele ano.
    Segundo a tradição católica, ela apareceu seis vezes aos três pastorinhos — Lúcia, Jacinta e Francisco — entre maio e outubro daquele ano. Foto: Mateus Campos Felipe/Unsplash
  • Suas mensagens enfatizavam oraÃ§Ã£o, penitÃªncia e conversÃ£o, alÃ©m da devoÃ§Ã£o ao RosÃ¡rio.
    Suas mensagens enfatizavam oraÃ§Ã£o, penitÃªncia e conversÃ£o, alÃ©m da devoÃ§Ã£o ao RosÃ¡rio. Foto: JÃ¡nos Korom/WikimÃ©dia Commons
  • Ao longo do século 20, o culto a Fátima se expandiu rapidamente e hoje é um dos mais fortes da Igreja Católica, atraindo milhões de peregrinos anualmente ao Santuário de Fátima, em Portugal.
    Ao longo do século 20, o culto a Fátima se expandiu rapidamente e hoje é um dos mais fortes da Igreja Católica, atraindo milhões de peregrinos anualmente ao Santuário de Fátima, em Portugal. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
