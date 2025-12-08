Assine
Estudo mostra que nova Carteira Nacional de Identidade é mais segura contra fraudes financeiras

    Foi o que comprovou um estudo que analisou mais de 30 milhões de transações financeiras no Brasil. Dessas, 87% analisadas com a CIN não apresentaram riscos de adulterações ou falsificações. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
    Graças a tecnologias como MRZ, QR Code e numeração única, a CIN se mostrou ser até 10 vezes mais segura que o RG e cinco vezes mais eficaz que a CNH. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
    MRZ (Machine Readable Zone) é um padrão de codificação que já é amplamente utilizado em passaportes. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    Ao todo, mais de 33 milhões de brasileiros já emitiram a CIN. Foto: Reprodução/TV Globo
    Entre os estados que lideram o número de emissões desde 2022 estão São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
    O município de Novo Santo Antônio, no Piauí, foi o primeiro do país a atingir 100% de sua população com o novo documento. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Conforme a Lei nº 7.116/1983, a primeira via da CIN é gratuita e exige apenas certidão de nascimento ou casamento, com foto e biometria coletadas na hora. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
    Em casos de segunda via, perda, roubo ou danos, cada estado pode aplicar suas próprias taxas de reemissão. Foto: Divulgação/Detran RJ
    Com o documento, o CPF passa a ser o número de identificação nacional único, substituindo o antigo número do RG. Foto: Divulgação/Receita Federal
    O documento é emitido em versão física e acompanhado de uma versão digital, disponibilizada no aplicativo Gov.br — o modelo em cartão também pode ter custo definido pelos estados. Foto: Divulgac?a?o
    A CIN pode ser usada como documento de viagem em países com acordo com o Brasil (como o Mercosul), mas não substitui o passaporte para destinos de fora desse bloco. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    Para solicitar, é necessário realizar o agendamento nos Institutos de Identificação estaduais ou do Distrito Federal, utilizando os sites oficiais de cada unidade. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Vale ressaltar que, de acordo com o Decreto nº 10.977/2022, o antigo RG segue válido até 2032. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
    A Carteira de Identidade Nacional não é o único documento que está disponível em formato digital no Brasil. Foto: Divulgac?a?o/Detran-RJ
    Têm suas versões digitais a Carteira de Trabalho, a Carteira Digital de Trânsito, o CPF e o Título de Eleitor (e-Título) . Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
