Jeffrey Dean Morgan comeu baratas de verdade achando que eram biscoitos cenográficos

Jeffrey Dean Morgan também estrelou "The Losers" (2010) como Clay, o líder de agentes de operações especiais que busca vingança após serem traídos e dados como mortos. No filme, que é uma adaptação de uma série de quadrinhos da DC Comics, Clay e seu grupo enfrentam desafios enquanto tentam derrubar um poderoso inimigo que os manipulou. Foto: Divulgação