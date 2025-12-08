Assine
Guia ‘rabugento’ faz sucesso nas redes e esgota ingressos de museu alemão

Redação Flipar
  • Esqueça a cordialidade; o público se encantou justamente com o mau-humor de Joseph Langelinck, personagem criado para conduzir algumas visitas.
    Esqueça a cordialidade; o público se encantou justamente com o mau-humor de Joseph Langelinck, personagem criado para conduzir algumas visitas. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • O sucesso é tão grande que, segundo uma publicação do museu no Instagram em setembro, todos os passeios conduzidos pelo “guia rabugento” já estavam totalmente vendidos até o fim do ano.
    O sucesso é tão grande que, segundo uma publicação do museu no Instagram em setembro, todos os passeios conduzidos pelo “guia rabugento” já estavam totalmente vendidos até o fim do ano. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O personagem é interpretado pelo artista performático Carl Brandi, de 33 anos, que faz as visitas guiadas serem marcadas pelo mau humor e pela irritação.
    O personagem é interpretado pelo artista performático Carl Brandi, de 33 anos, que faz as visitas guiadas serem marcadas pelo mau humor e pela irritação. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Cada tour — anunciado pela instituição como “extremamente desagradável” — custa 7 euros (aproximadamente R$ 42).
    Cada tour — anunciado pela instituição como “extremamente desagradável” — custa 7 euros (aproximadamente R$ 42). Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A iniciativa surgiu do diretor do museu, Felix Krämer, que se inspirou em restaurantes famosos por seus atendentes ríspidos, como o Cencio la Parolaccia, em Roma.
    A iniciativa surgiu do diretor do museu, Felix Krämer, que se inspirou em restaurantes famosos por seus atendentes ríspidos, como o Cencio la Parolaccia, em Roma. Foto: Reprodução/YouTube
  • Segundo Carl Brandi, em muitas regiões europeias, existe até um certo orgulho cultural associado à tradição do mau humor.
    Segundo Carl Brandi, em muitas regiões europeias, existe até um certo orgulho cultural associado à tradição do mau humor. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • O museu vem sofrendo com uma dificuldade crescente de obter recursos públicos e, por isso, tem buscado maneiras criativas de renovar sua programação.
    O museu vem sofrendo com uma dificuldade crescente de obter recursos públicos e, por isso, tem buscado maneiras criativas de renovar sua programação. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Como resultado, eles querem atrair visitantes mais jovens e menos acostumados ao ambiente dos museus.
    Como resultado, eles querem atrair visitantes mais jovens e menos acostumados ao ambiente dos museus. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • Para Brandi, a atuação como Langelinck provoca uma inversão interessante: ela desafia o habitual desequilíbrio entre a autoridade do museu — que determina o que merece ser visto — e o público.
    Para Brandi, a atuação como Langelinck provoca uma inversão interessante: ela desafia o habitual desequilíbrio entre a autoridade do museu — que determina o que merece ser visto — e o público. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Ao ser desagradÃ¡vel, o guia retira a aura de autoridade absoluta da instituiÃ§Ã£o, permitindo que o visitante questione essa hierarquia.
    Ao ser desagradÃ¡vel, o guia retira a aura de autoridade absoluta da instituiÃ§Ã£o, permitindo que o visitante questione essa hierarquia. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • O Kunstpalast Ã© o museu de arte da cidade de DÃŒsseldorf, com uma tradiÃ§Ã£o de mais de 300 anos.
    O Kunstpalast Ã© o museu de arte da cidade de DÃŒsseldorf, com uma tradiÃ§Ã£o de mais de 300 anos. Foto: Wikimedia Commons/Paul Hermans
  • Ele fica situado no conjunto arquitetônico do Ehrenhof, às margens do Reno.
    Ele fica situado no conjunto arquitetônico do Ehrenhof, às margens do Reno. Foto: Wikimedia Commons/Frank Vincentz
  • Já Düsseldorf é a capital do estado da Renânia do Norte-Vestfália, conhecida como a cidade da moda e da publicidade na Alemanha.
    Já Düsseldorf é a capital do estado da Renânia do Norte-Vestfália, conhecida como a cidade da moda e da publicidade na Alemanha. Foto: Nicolas Peyrol/Unsplash
  • Lá, Altstadt, a Cidade Velha, é apelidada de
    Lá, Altstadt, a Cidade Velha, é apelidada de "o bar mais longo do mundo" pela concentração de mais de 260 cervejarias servindo a tradicional Altbier. Foto: Wikimedia Commons/Zairon
