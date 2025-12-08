Galeria
Só uma vez na vida: fenômeno raro, floração das palmeiras Talipot atrai curiosos no Rio de Janeiro
Trata-se da floração das palmeiras Talipot, espetáculo que só acontece apenas uma vez durante o ciclo de vida da espécie. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Exemplares da palmeira floresceram no Jardim Botânico e no Aterro do Flamengo, onde foram introduzidas por Roberto Burle Marx na década de 1960. Foto: Fernando Fraza?o/Age?ncia Brasil
O fenômeno atraiu a atenção de moradores e pesquisadores, sendo considerado uma "oportunidade única" e um convite à reflexão sobre a preservação da natureza. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
"Não é qualquer um que vai ver duas vezes essa floração maravilhosa. Vim só pra isso — e valeu demais", disse ao g1 a aposentada Maria Beatriz de Albuquerque. Foto: Divulgac?a?o/Rafael Ribeiro
“Talvez seja pra gente repensar o que estamos fazendo com o planeta. Ele tem tantas coisas lindas para nos oferecer. Vamos preservar para que meus netos também possam ver isso", refletiu ela. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
A palmeira Talipot Ã© originÃ¡ria da Ãndia e Sri Lanka e leva de 40 a 70 anos para florescer uma Ãºnica vez antes de morrer. Foto: Wikimedia Commons/Vinayaraj
A floração ocorre no topo da árvore — que pode atingir 30 metros de altura. Foto: Fernando Fraza?o/Age?ncia Brasil
O fenômeno consiste em milhões de pequenas flores amareladas, criando uma grande "coroa" na sua copa. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Esse processo intenso de frutificação drena completamente a palmeira, levando inevitavelmente à sua morte lenta. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
"Essas flores dão origem aos frutos, que levam cerca de um ano para amadurecer. Quando os frutos caem, ela inicia o processo de morte”, esclareceu o pesquisador Marcus Nadruz. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Segundo ele, depois do espetáculo, o Jardim Botânico do Rio tem a intenção de produzir mudas a partir dos frutos da árvore, que depois poderão ser cedidos para plantio em praças e espaços públicos. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
O florescimento materializa a visão de longo prazo de Burle Marx, que plantou as palmeiras sabendo que o espetáculo ocorreria décadas após sua morte. Foto: Reprodução Guia de Arte
A talipot prefere climas tropicais e úmidos e cresce bem em solos profundos e bem drenados, sendo bastante valorizada em jardins botânicos e projetos paisagísticos. Foto: Wikimedia Commons/EstherGriffith
Essas palmeiras também têm profunda importância cultural em sua região de origem, onde suas folhas e sementes foram historicamente usadas em manuscritos e artesanato. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Na Ásia, as folhas secas da talipot também são tradicionalmente utilizadas para a confecção de telhados, guarda-chuvas e esteiras. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo