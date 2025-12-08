Assine
overlay
Início Galeria
Automobilismo e carros

Personalização e exclusividade são marcas dos carros mais caros do mundo em 2025

RF
Redação Flipar
  • Esses veículos oferecem uma experiência que vai muito além da simples locomoção, sendo construídos com o uso de tecnologia de ponta e técnicas artesanais. Veja agora a lista dos carros mais caros de 2025!
    Esses veículos oferecem uma experiência que vai muito além da simples locomoção, sendo construídos com o uso de tecnologia de ponta e técnicas artesanais. Veja agora a lista dos carros mais caros de 2025! Foto: Montagem/Divulgac?a?o
  • 10º) Bugatti Divo – Preço: US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 30,7 milhões) | Velocidade máxima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos.
    10º) Bugatti Divo – Preço: US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 30,7 milhões) | Velocidade máxima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos. Foto: Divulgação/Bugatti
  • O Bugatti Divo foi projetado para maximizar agilidade e controle da força G, características que atraem compradores em busca de desempenho extremo e exclusividade.
    O Bugatti Divo foi projetado para maximizar agilidade e controle da força G, características que atraem compradores em busca de desempenho extremo e exclusividade. Foto: Divulgação/Bugatti
  • 9º) Pagani Huayra Codalunga – Preço: US$ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 39,7 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 2,8 segundos.
    9º) Pagani Huayra Codalunga – Preço: US$ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 39,7 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 2,8 segundos. Foto: Divulgação/Pagani
  • O Pagani Codalunga é conhecido por sua cauda longa, que visa diminuir a resistência do ar e realçar a elegância do design.
    O Pagani Codalunga é conhecido por sua cauda longa, que visa diminuir a resistência do ar e realçar a elegância do design. Foto: Divulgação/Pagani
  • 8º) Mercedes-Maybach Exelero – Preço: US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 42,3 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 4,4 segundos.
    8º) Mercedes-Maybach Exelero – Preço: US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 42,3 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 4,4 segundos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A Mercedes-Maybach Exelero foi desenvolvida para servir como plataforma de testes para pneus Fulda de alta performance, por isso possui um design aerodinâmico voltado à estabilidade em condições extremas.
    A Mercedes-Maybach Exelero foi desenvolvida para servir como plataforma de testes para pneus Fulda de alta performance, por isso possui um design aerodinâmico voltado à estabilidade em condições extremas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • 7Âº) Bugatti Centodieci â?? PreÃ§o: US$ 9 milhÃµes (aproximadamente R$ 47,6 milhÃµes) | Velocidade mÃ¡xima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos.
    7Âº) Bugatti Centodieci â?? PreÃ§o: US$ 9 milhÃµes (aproximadamente R$ 47,6 milhÃµes) | Velocidade mÃ¡xima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Bugatti
  • O Bugatti Centodieci homenageia o clássico EB110 ao combinar elementos retrô com avanços modernos. Toda a superfície externa é projetada para maximizar eficiência térmica e estabilidade em velocidades elevadas.
    O Bugatti Centodieci homenageia o clássico EB110 ao combinar elementos retrô com avanços modernos. Toda a superfície externa é projetada para maximizar eficiência térmica e estabilidade em velocidades elevadas. Foto: Divulgação/Bugatti
  • 6º) Rolls-Royce Sweptail – Preço: US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 68,8 milhões) | Velocidade máxima: 300 km/h | 0 a 100 km/h: 5,6 segundos.
    6º) Rolls-Royce Sweptail – Preço: US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 68,8 milhões) | Velocidade máxima: 300 km/h | 0 a 100 km/h: 5,6 segundos. Foto: Divulgação/Rolls Royce
  • O Rolls-Royce Sweptail é uma criação sob encomenda, projetada para ser um símbolo de exclusividade. Sua característica mais marcante é o formato alongado da traseira, que remete aos designs de iates da década de 1920.
    O Rolls-Royce Sweptail é uma criação sob encomenda, projetada para ser um símbolo de exclusividade. Sua característica mais marcante é o formato alongado da traseira, que remete aos designs de iates da década de 1920. Foto: Divulgação/Rolls Royce
  • 5º) SP Automotive Chaos – Preço: US$ 14,5 milhões (em torno de R$ 76,7 milhões) | Velocidade máxima: 499 km/h | 0 a 100 km/h: 1,5 segundo.
    5º) SP Automotive Chaos – Preço: US$ 14,5 milhões (em torno de R$ 76,7 milhões) | Velocidade máxima: 499 km/h | 0 a 100 km/h: 1,5 segundo. Foto: Divulgação/Automotive Spyros Panopoulos
  • Com seu design futurista, o SP Automotive Chaos tem cada parte da sua cabine pensada com foco em aerodinâmica e precisão, além de uma silhueta fluida, que transmite elegância.
    Com seu design futurista, o SP Automotive Chaos tem cada parte da sua cabine pensada com foco em aerodinâmica e precisão, além de uma silhueta fluida, que transmite elegância. Foto: Divulgação/Automotive Spyros Panopoulos
  • 4º) Pagani Zonda HP Barchetta – Preço: US$ 17 milhões (cerca de R$ 90 milhões) | Velocidade máxima: 385 km/h | 0 a 100 km/h: 3,5 segundos.
    4º) Pagani Zonda HP Barchetta – Preço: US$ 17 milhões (cerca de R$ 90 milhões) | Velocidade máxima: 385 km/h | 0 a 100 km/h: 3,5 segundos. Foto: Divulgac?a?o/Pagani
  • Esse é um modelo extremamente raro que exemplifica a filosofia da Pagani de combinar arte e desempenho. O carro é totalmente desenvolvido à mão!
    Esse é um modelo extremamente raro que exemplifica a filosofia da Pagani de combinar arte e desempenho. O carro é totalmente desenvolvido à mão! Foto: Divulgac?a?o/Pagani
  • 3º) Bugatti La Voiture Noire – Preço: US$ 18,8 milhões (cerca de R$ 99,5 milhões) | Velocidade máxima: 420 km/h | 0 a 100 km/h: 2,5 segundos.
    3º) Bugatti La Voiture Noire – Preço: US$ 18,8 milhões (cerca de R$ 99,5 milhões) | Velocidade máxima: 420 km/h | 0 a 100 km/h: 2,5 segundos. Foto: Divulgação/Bugatti
  • O La Voiture Noire tem uma estrutura principal formada por um composto de carbono combinado a grafeno, criado para resistir a variações térmicas extremas durante velocidades muito altas.
    O La Voiture Noire tem uma estrutura principal formada por um composto de carbono combinado a grafeno, criado para resistir a variações térmicas extremas durante velocidades muito altas. Foto: Divulgação/Bugatti
  • 2º) Rolls-Royce Boat Tail – Preço: US$ 28 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5,6 segundos.
    2º) Rolls-Royce Boat Tail – Preço: US$ 28 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5,6 segundos. Foto: Divulgação/Rolls Royce
  • Esse modelo de Rolls-Royce tem um complexo mecanismo do deck traseiro, que utiliza aberturas em estilo borboleta controladas por um microprocessador.
    Esse modelo de Rolls-Royce tem um complexo mecanismo do deck traseiro, que utiliza aberturas em estilo borboleta controladas por um microprocessador. Foto: Divulgação/Rolls Royce
  • 1º) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – Preço: US$ 30 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5 segundos.
    1º) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – Preço: US$ 30 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5 segundos. Foto: Divulgação/Rolls-Royce
  • O La Rose Noire Droptail foi criado como uma obra automotiva de luxo extremo, inspirado na raríssima rosa Black Baccara. O interior tem um mosaico artesanal composto de mais de 1.600 fragmentos de madeira, resultado de um trabalho que levou anos para ser aperfeiçoado.
    O La Rose Noire Droptail foi criado como uma obra automotiva de luxo extremo, inspirado na raríssima rosa Black Baccara. O interior tem um mosaico artesanal composto de mais de 1.600 fragmentos de madeira, resultado de um trabalho que levou anos para ser aperfeiçoado. Foto: Divulgac?a?o
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay