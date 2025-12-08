Assine
Pra quem não viu: Mergulhador bate recorde em lago congelado; e só de sunga

Redação Flipar
  • A façanha foi do nadador tcheco David Vencl, de 40 anos.
  • O mergulho foi nas águas geladas do Lago Sils, na Suíça. Localizado no Vale da Engadina, nos Alpes suíços, esse lago é conhecido por suas águas cristalinas cercadas por montanhas imponentes.
  • Esse lago fica no cantão de Grisons, na região da Engadina, a 327 km da capital suíça, Berna. É um destino popular para esportes ao ar livre, como vela, windsurf e trilhas, especialmente no verão.
  • David Vencl usou apenas uma sunga, touca e pés de pato para mergulhar na água.
  • Já na preparação, o espanto de quem estava superagasalhado no ambiente gélido, vendo o mergulhador apenas de sunga.
  • David se preparou, deu aquela escorregada para se aclimatar...
  • E mergulhou para cumprir o desafio de superar mais um recorde.
  • A temperatura da água no lago varia de 1ºC a 3ºC.
  • David Vencl conseguiu a proeza de afundar até 52,1 metros com um único fôlego.
  • Ele fez o percurso e voltou à superfície em 1 minuto e 54 segundos.
  • Ao retornar, Vencl cuspiu um pouco de sangue, descansou por um minuto e depois comemorou o recorde.
  • Ele foi levado ao hospital por precaução, mas foi liberado em seguida após os médicos confirmarem que ele estava bem de saúde.
  • Com esse feito, David Vencl conquistou mais uma entrada no Guinness World Records (o Livro dos Recordes).
  • David Vencl também é recordista na categoria de nado mais longo sob o gelo com a respiração presa.
  • Esse tipo de modalidade exige que a pessoa mergulhe num buraco aberto na camada gigantesca de gelo e percorra uma distância, submerso, até voltar.
  • Em 2021, David Vencl fez isso e percorreu 80,99 metros de distância num lago gelado na Áustria.
  • Com isso, ele superou o antigo recordista, o dinamarquês Stig Severinsen (foto), em 5 metros.
  • Parabéns ao recordista e sucesso!
