Galeria
Shopping famoso de Buenos Aires vai fechar depois de 30 anos
-
Depois de mais de 30 anos presente no dia a dia da população, um shopping popular está com os dias contados para fechar as portas. Foto: Pixabay/Pexels
-
Trata-se do Shopping Portal Palermo, que fica em uma das áreas mais valorizadas de Palermo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
O centro comercial, que ao longo das décadas se consolidou como um espaço de convivência e um dos principais pontos de referência do bairro, será fechado nos próximos anos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A decisão foi tomada após um processo de licitação conduzido pelo governo argentino, que concedeu o terreno à empresa Consultatio. Foto: Angelica Reyes/Unsplash
-
-
A companhia venceu a concorrência com uma oferta de aproximadamente US$ 127 milhões, valor que permitirá implementar o projeto que substituirá o atual shopping. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
O Grupo Cencosud, responsável pela gestão do shopping desde sua inauguração em 1996, informou que todo o espaço será reformulado para abrigar um grande empreendimento urbano. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A Consultatio, nova detentora do espaço, planeja erguer um complexo que unirá residências, estabelecimentos comerciais e áreas de lazer ao ar livre. Foto: Imagem gerada por IA
-
-
A notícia da desocupação gerou preocupação entre os residentes locais, que enxergam no fechamento do Portal Palermo o desaparecimento de um ícone social e cultural. Foto: Pixabay
-
Conforme o calendário previsto, o Portal Palermo permanecerá aberto somente até dezembro de 2026. Foto: Dieter de Vroomen/Unsplash
-
Palermo é o maior e um dos bairros mais vibrantes de Buenos Aires, conhecido por sua atmosfera jovem, criativa e cosmopolita. Foto: Flickr - Ricardo Patiño
-
-
Palermo é dividido em seis sub-bairros: Palermo Soho, Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Villa Freud, Las Cañitas e Palermo Chico. Foto: Reprodução/YouTube
-
O bairro combina ruas arborizadas, arquitetura charmosa e uma intensa vida cultural, com cafés, bares e discotecas. Foto: Panoramio/gabriel_12
-
Os Bosques de Palermo oferecem áreas verdes amplas para lazer e esporte com lagos, jardins e o famoso Rosedal, famoso por suas milhares de roseiras. Foto: Flickr Patricio Espigares
-
-
O bairro também abriga o Planetário Galileo Galilei, com sua icônica cúpula iluminada, e o Jardim Botânico Carlos Thays, um oásis verde com estufas históricas e esculturas espalhadas pelos caminhos. Foto: Wikimedia Commons/Emmanuel Iarussi
-
Outro ponto muito procurado é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (MALBA), referência internacional por seu acervo de obras modernas e contemporâneas. Foto: Wikimedia Commons/B.jars
-
Atualmente, estima-se que Palermo tenha cerca de 250 mil habitantes. O bairro se consolidou como um dos endereços mais valorizados e desejados da capital argentina. Foto: Reprodução/YouTube
-