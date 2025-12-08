Celebridades e TV
Susana Vieira alfineta ‘novatos’ durante evento da Calçada da Fama dos Estúdios Globo
-
Desta vez, foram homenageados: Susana Vieira, Luiz Fernando Guimarães, Tony Tornado, Marcos Caruso, Nívea Maria, Zezé Motta, Daniel Filho; Foto: Globo/Fa?bio Rocha
-
Dedé Santana, Osmar Prado, Arlete Salles, Regina Duarte, Walter Carvalho, Vera Fischer, Irene Ravache e Othon Bastos. Foto: Fábio Rocha/Globo
-
Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, destacou a importância de reconhecer as figuras que construíram e continuam a construir a história da televisão brasileira. Foto: Divulgac?a?o/Globo
-
"De tempos em tempos nós vamos estar aqui para colocar novos nomes, novas estrelas nessa constelação que é para sempre, que vai se expandir para sempre", declarou ele. Foto: Fa?bio Rocha/Globo
-
-
"Não há o que dizer sobre essas pessoas que estão aqui, basta olhar para cada uma e o enorme impacto que cada uma tem na nossa memória efetiva, de construção da nossa identidade, das memórias", pontuou Amauri. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
Durante o evento, conduzido por Maria Beltrão, do "É De Casa", os artistas inauguraram suas estrelas e relembraram suas longas trajetórias na emissora. Foto: Globo/Fa?bio Rocha
-
"Quando a gente veio para esse lugar aqui, a muitos anos atrás, isso daqui era o mato puro. [...] Eu me orgulho e me orgulho mesmo", disse Susana Vieira. Foto: Divulgação/Globo
-
-
A veterana, que está na Globo desde 1970, era uma das mais animadas. Ela também aproveitou para "cutucar" os que estão começando a carreira na TV: Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
“Para essa turma nova que está chegando, vão aprender a fazer televisão, gente. Tem muita gente precisando aprender. Aprende com a gente, vê novela antiga, canal Viva”. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Outra que falou foi Zezé Motta: "O reconhecimento da nossa luta é importante para que a gente continue, para que a gente vá adiante. Quando eu falo em luta, é porque muita gente pensa que a nossa vida é só glamour. Não é? Não é, não". Foto: Globo/Fa?bio Rocha
-
-
Zezé fez sua estreia na Globo em 1972, na novela "A Patota", quando viveu a personagem Zezinha. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Regina Duarte, que estreou na Globo em 1969, na novela "Véu de Noiva", disse que "se a Globo chamar" ela volta. Seu último trabalho na emissora foi em 2017, na novela “Tempo de Amar”. Foto: Globo/Fa?bio Rocha
-
"[...] Quero agradecer também à Rede Globo por fazer da minha vida um parque de diversões. Eu não diverti muito aqui, eu atuei, eu brinquei, eu sonhei, quem? Aqui eu fui muito feliz, então eu agradeço mais uma vez", completou. Foto: Fa?bio Rocha/Globo
-
-
Já Vera Fischer disse que se sente a "caçulinha" diante dos outros homenageados: "Estou emocionada, porque diante dessa galeria de pessoas que vieram antes de mim, que fizeram coisas tão fantásticas, que me ensinaram [...]". Foto: Globo/Fa?bio Rocha
-
"[...] Eu aqui sou um pouco o little baby, né, no meio delas, eu me sinto meio criança, no meio de tanta gente importante, ensinando tanto e dando tanta alegria", afirmou Vera. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
A primeira novela de Vera Fischer na Globo foi "Espelho Mágico", de 1977, na qual ela interpretou as personagens Diana e Débora. Foto: Divulgação
-
-
Essa é a 2ª leva de homenageados da Calçada da Fama dos Estúdios Globo. Em outubro, foram celebrados: Tony Ramos, Renato Aragão, Laura Cardoso, Antonio Piranga, Nathalia Timberg, Walcyr Carrasco, Neusa Borges, Rosamaria Murtinho, Ari Fontoura, Betty Faria e Serginho Groisman. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo