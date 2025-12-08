Assine
Família vive isolada há mais de 20 anos no meio de cânions gigantes na China

  • Eles vivem isolados no meio do Rio Jinkou, cercados pelos cânions gigantescos da região de Sichuan.
  • O lugar tem um dos cenários naturais mais impressionantes do país, marcado por penhascos verticais, vegetação densa e um rio de correnteza forte.
  • A decisão de morar ali não surgiu do acaso. O local já era usado por gerações anteriores para plantio e caça.
  • Aos poucos, a ilha acabou se transformando, em uma moradia definitiva que oferecia autonomia, silêncio e contato direto com a natureza.
  • No início, o isolamento era extremo. Para cruzar o rio, a família dependia de um cabo de aço com um sistema rudimentar de deslizamento, o que tornava qualquer ida à cidade longa e arriscada.
  • A situação começou a melhorar quando a usina elétrica da região abriu uma trilha na encosta e instalou postes.
  • A melhoria facilitou o transporte de mantimentos sem eliminar a sensação de afastamento.
  • Hoje em dia, o acesso é feito por uma ponte de corrente de ferro e por uma estrada escavada na parede rochosa.
  • A casa foi construída em etapas ao longo dos anos e combina materiais levados por tirolesa e cargas carregadas manualmente pela família.
  • A estrutura inclui dois andares, área externa com mesa e TV, pátio amplo e espaço para armazenar ferramentas e utensílios domésticos.
  • A água vem de uma nascente canalizada diretamente da encosta, fornecendo abastecimento contínuo e limpo.
  • No local, a família também aproveita a terra para cultivar alimentos como abóbora, pimenta, tomate e árvores frutíferas.
  • O clima também favorece a vida no local: lá é mais quente no inverno e mais fresco no verão do que as áreas altas do cânion, por exemplo.
  • O local também chama atenção pela abundância de borboletas coloridas e pelas nogueiras que ceram a ilha.
  • Apesar da beleza, a escolha pela permanência está ligada principalmente à segurança e estabilidade.
  • O patamar onde a casa foi construída está acima da linha de inundação, protegido pela barragem mais baixa, e as rochas duras do cânion resistiram até a terremotos, garantindo firmeza ao terreno.
  • Apesar da fator curioso, a propriedade não se tornou ponto turístico. Pelo menos até agora, a paz da família está garantida.
