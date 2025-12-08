Assine
Cera de abelha ganha espaço da arte à indústria de cosméticos

  • Produzida pelas abelhas operárias a partir de glândulas cerígenas localizadas em seu abdômen, ela serve como matéria-prima para a construção dos favos - estruturas que armazenam mel, pólen e abrigam crias.
    Produzida pelas abelhas operárias a partir de glândulas cerígenas localizadas em seu abdômen, ela serve como matéria-prima para a construção dos favos - estruturas que armazenam mel, pólen e abrigam crias. Foto: Imagem de Tom por Pixabay
  • De textura firme, aroma suave e coloração que varia do amarelo-claro ao âmbar, a cera sempre chamou atenção por suas propriedades físicas singulares, o que permitiu seu uso em atividades que vão da arte à tecnologia moderna.
    De textura firme, aroma suave e coloração que varia do amarelo-claro ao âmbar, a cera sempre chamou atenção por suas propriedades físicas singulares, o que permitiu seu uso em atividades que vão da arte à tecnologia moderna. Foto: Frank Mikley/Wikimédia Commons
  • No setor de cosméticos, a cera de abelha ocupa posição de destaque, principalmente em produtos voltados à hidratação e à proteção da pele. Sua composição rica em ésteres, ácidos graxos e hidrocarbonetos permite que ela forme uma película protetora que reduz a perda de água sem bloquear os poros.
    No setor de cosméticos, a cera de abelha ocupa posição de destaque, principalmente em produtos voltados à hidratação e à proteção da pele. Sua composição rica em ésteres, ácidos graxos e hidrocarbonetos permite que ela forme uma película protetora que reduz a perda de água sem bloquear os poros. Foto: Divulgação
  • É por isso que aparece em cremes faciais, loções corporais, pomadas, protetores labiais e até maquiagens. Cosméticos naturais, livres de derivados de petróleo, têm na cera um aliado importante para atender consumidores que buscam ingredientes limpos e de origem sustentável.
    É por isso que aparece em cremes faciais, loções corporais, pomadas, protetores labiais e até maquiagens. Cosméticos naturais, livres de derivados de petróleo, têm na cera um aliado importante para atender consumidores que buscam ingredientes limpos e de origem sustentável. Foto: Divulgação
  • A indústria farmacêutica também se beneficia das propriedades da cera de abelha. Muitos unguentos, bálsamos e pomadas terapêuticas utilizam a substância como base, devido à sua capacidade de incorporar óleos e extratos sem perder a estabilidade.
    A indústria farmacêutica também se beneficia das propriedades da cera de abelha. Muitos unguentos, bálsamos e pomadas terapêuticas utilizam a substância como base, devido à sua capacidade de incorporar óleos e extratos sem perder a estabilidade. Foto: Divulgação
  • Há ainda estudos que investigam seu potencial em formulações cicatrizantes e anti-inflamatórias, reforçando a relevância medicinal do composto.
    Há ainda estudos que investigam seu potencial em formulações cicatrizantes e anti-inflamatórias, reforçando a relevância medicinal do composto. Foto: Imagem de Frauke Riether por Pixabay
  • Outra área em que a cera de abelha desempenha papel crescente é a indústria alimentícia. Ela é autorizada por órgãos reguladores como revestimento natural para frutas, que recebem uma camada fina da substância para prolongar sua vida útil e manter a umidade interna.
    Outra área em que a cera de abelha desempenha papel crescente é a indústria alimentícia. Ela é autorizada por órgãos reguladores como revestimento natural para frutas, que recebem uma camada fina da substância para prolongar sua vida útil e manter a umidade interna. Foto: Imagem de Istvan Hauser por Pixabay
  • Na gastronomia doméstica e comercial, tornou-se popular nos chamados “wraps ecológicos”: panos de algodão impregnados com cera que substituem o plástico-filme na conservação de alimentos.
    Na gastronomia doméstica e comercial, tornou-se popular nos chamados “wraps ecológicos”: panos de algodão impregnados com cera que substituem o plástico-filme na conservação de alimentos. Foto: Imagem de Ray Paterson por Pixabay
  • A cera também pode funcionar como agente antiaderente em utensílios culinários e até em revestimentos específicos para assamento.
    A cera também pode funcionar como agente antiaderente em utensílios culinários e até em revestimentos específicos para assamento. Foto: Reprodução do Flickr Gabriel Serafini
  • O artesanato é uma das áreas em que a cera de abelha encontra uso mais difundido. Velas feitas com essa cera queimam de forma mais limpa, lenta e perfumada do que as velas à base de parafina.
    O artesanato é uma das áreas em que a cera de abelha encontra uso mais difundido. Velas feitas com essa cera queimam de forma mais limpa, lenta e perfumada do que as velas à base de parafina. Foto: Divulgação
  • A cera também é utilizada no preparo de ceras de polimento para madeira, couro e até metais, pois oferece brilho natural e cria uma camada protetora que conserva o material sem agredi-lo. Em instrumentos musicais, como violinos e sanfonas, ela ajuda a preservar superfícies delicadas e partes móveis.
    A cera também é utilizada no preparo de ceras de polimento para madeira, couro e até metais, pois oferece brilho natural e cria uma camada protetora que conserva o material sem agredi-lo. Em instrumentos musicais, como violinos e sanfonas, ela ajuda a preservar superfícies delicadas e partes móveis. Foto: Reprodução do Flickr alice bernardo
  • Restauradores de museus e arquivos também recorrem à cera para proteger superfícies de madeira e peças arqueológicas, aproveitando sua capacidade de oferecer brilho discreto e selagem suave sem comprometer a originalidade das obras.
    Restauradores de museus e arquivos também recorrem à cera para proteger superfícies de madeira e peças arqueológicas, aproveitando sua capacidade de oferecer brilho discreto e selagem suave sem comprometer a originalidade das obras. Foto: Reprodução do Flickr MAURO CATEB
  • Na indústria moderna, novos usos vêm sendo desenvolvidos com o avanço tecnológico. A cera é empregada na formulação de lubrificantes ecológicos, revestimentos têxteis, impermeabilizantes naturais e até em algumas tecnologias de impressão.
    Na indústria moderna, novos usos vêm sendo desenvolvidos com o avanço tecnológico. A cera é empregada na formulação de lubrificantes ecológicos, revestimentos têxteis, impermeabilizantes naturais e até em algumas tecnologias de impressão. Foto: Merdal/Wikimédia Commons
  • Por ser renovável, não tóxica e de fácil processamento, ela se encaixa em modelos industriais que buscam reduzir a dependência de derivados petroquímicos.
    Por ser renovável, não tóxica e de fácil processamento, ela se encaixa em modelos industriais que buscam reduzir a dependência de derivados petroquímicos. Foto: Divulgação
  • Projetos de apicultura sustentável e orgânica vêm ganhando espaço, valorizando práticas que mantenham a biodiversidade e protejam os polinizadores - agentes essenciais para a agricultura global.
    Projetos de apicultura sustentável e orgânica vêm ganhando espaço, valorizando práticas que mantenham a biodiversidade e protejam os polinizadores - agentes essenciais para a agricultura global. Foto: Reprodução do Flickr Rawan Enany
  • A crescente demanda por produtos naturais tem impulsionado o interesse pela cera de abelha em vários setores, e sua versatilidade mostra que se trata de um material que não apenas resistiu ao tempo, mas continua ganhando novas aplicações.
    A crescente demanda por produtos naturais tem impulsionado o interesse pela cera de abelha em vários setores, e sua versatilidade mostra que se trata de um material que não apenas resistiu ao tempo, mas continua ganhando novas aplicações. Foto: Divulgação
  • Seja na indústria, na arte, na saúde ou na vida cotidiana, a cera destaca-se como uma alternativa eficiente, renovável e sustentável, reforçando a importância das abelhas não apenas para a natureza, mas também para o cotidiano humano.
    Seja na indústria, na arte, na saúde ou na vida cotidiana, a cera destaca-se como uma alternativa eficiente, renovável e sustentável, reforçando a importância das abelhas não apenas para a natureza, mas também para o cotidiano humano. Foto: Divulgação
