Helen Keller: a história da primeira pessoa surda e cega a conquistar um diploma universitário

  • Helen Adams Keller nasceu em 27 de junho de 1880, na pequena cidade de Tuscumbia, no Alabama, Estados Unidos.
  • A vida de Keller tomaria um rumo drástico com apenas 19 meses de idade, quando uma doença - provavelmente escarlatina ou meningite - deixou-a surda e cega.
  • Em busca de ajuda, sua mãe recorreu a médicos e instituições especializadas até chegar ao inventor Alexander Graham Bell, que trabalhava com crianças surdas.
  • Bell sugeriu que os Keller buscassem orientação no Instituto Perkins para Cegos, em Boston. Foi ali que, em 1887, entrou na vida de Helen a figura que mudaria seu destino: a jovem professora Anne Mansfield Sullivan.
  • Aos 20 anos, Anne Sullivan, que era parcialmente cega, chegou à casa dos Keller com uma abordagem pedagógica inovadora para a época. Ela começou a ensinar Helen a soletrar palavras na palma da mão, usando o método manual do alfabeto tátil.
  • O progresso inicial foi lento, mas a virada decisiva ocorreu no famoso episódio da bomba d’água. Ao colocar a mão da menina sob o jato de água fresca, Anne soletrou w-a-t-e-r na palma da outra mão. A conexão entre símbolo e significado finalmente aconteceu.
  • Determinada e incansável, Helen passou a dominar o braille, a leitura tátil de lábios e até a fala articulada, embora esta última nunca tenha sido plenamente compreendida por ouvintes.
  • Com o avanço da educação, ela desenvolveu uma sede de conhecimento que extrapolava as expectativas impostas às pessoas com deficiência no final do século 19.
  • Em 1900, ingressou no Radcliffe College, uma instituição feminina vinculada à Universidade Harvard, acompanhada de Anne Sullivan, que traduzia aulas e textos continuamente para sua mão.
  • Mesmo diante do gigantesco esforÃ§o fÃ­sico e mental, Helen prosperou. Escreveu ensaios, estudou literatura inglesa, filosofia, grego, latim e histÃ³ria, tornando-se conhecida no campus por sua inteligÃªncia excepcional.
  • Em 1904, aos 24 anos, formou-se bacharela em Artes pelo Radcliffe, tornando-se a primeira pessoa surdocega da história a conquistar um diploma universitário.
  • Após a graduação, Helen Keller se transformou em uma das figuras mais influentes do século 20.
  • Ela tornou-se escritora, publicando 14 livros e centenas de artigos, conferencista, ativista pelos direitos de pessoas com deficiência, defensora do sufrágio feminino, da paz internacional e de causas trabalhistas.
  • Seus discursos e viagens internacionais ampliaram a visibilidade de pessoas com deficiência em escala inédita, inspirando movimentos e legislações ao redor do mundo.
  • Helen também se envolveu com avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de máquinas de escrever adaptadas e iniciativas para aprimorar métodos de alfabetização sensorial.
  • Sua relevÃ¢ncia cultural ultrapassou fronteiras graÃ§as Ã  adaptaÃ§Ã£o de sua vida para o teatro e, posteriormente, para o cinema no clÃ¡ssico â??O Milagre de Anne Sullivanâ? (1962), que eternizou a relaÃ§Ã£o transformadora com Anne Sullivan.
  • Ela morreu aos 87 anos, em 1º de junho de 1968, em Westport, Connecticut, deixando um legado de coragem, intelecto e impacto social que continua a influenciar gerações. Seu corpo está enterrado na Catedral Nacional de Washington.
