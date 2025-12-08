Entretenimento
Ex-beisebolista, Jon Bernthal se tornou o justiceiro mais assustador das telas
Com uma carreira que transita entre o teatro, o cinema e as séries de televisão, ele é reconhecido por sua entrega emocional e autenticidade em cena. Foto: reprodução
Jonathan Edward Bernthal é filho de Joan Lurie Marx e do advogado Eric Lawrence Bernthal. Seu avô foi o músico e produtor Murray Bernthal. Foto: reprodução/instagram
Estudou teatro em sua cidade natal, onde fez sua pós-graduação na Skidmore College. Depois seguiu para a Moscow Art Theatre na Rússia, e concluiu mestrado em atuação na Universidade de Harvard. Foto: reprodução/skidmore theater
Durante sua formação em Moscou, jogou beisebol profissionalmente em uma liga europeia. Até que foi notado por um diretor da Formação Avançada de Teatro da Universidade Harvard e recebeu o convite para estudar teatro American Repertory Theatre. Foto: reprodução/skidmore theater
Após a formatura, seu início no teatro foi marcado por atuações em mais de 30 peças regionais e fora da Broadway. Muitas delas com sua própria companhia de teatro Fovea Floods. Foto: reprodução/skidmore theater
Os primeiros trabalhos de Jon Bernthal na TV foram participações em séries como "Boston Legal", "CSI: Miami", "Law E Order": "SVU" e "How I Met Your Mother". Foto: reprodução
Seu papel como Shane Walsh em "The Walking Dead" (2010â??2012; 2018), onde fez parte de elenco principal nas duas primeiras temporadas, foi um divisor de Ã¡guas na carreira. Ele interpretou um personagem complexo e moralmente ambÃguo. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Alcançou ainda mais reconhecimento como o Justiceiro no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele originou o papel na segunda temporada de "Daredevil" (2016), série produzida pela Marvel Television para a Netflix, e encabeçou uma série homônima de 2017 a 2019. Foto: Reprodução/Netflix
A semelhança de Bernthal também foi usada para interpretar o anti-herói na série própria do personagem The Punisher, de 2017. da Marvel Comics, e uma série de quadrinhos em andamento do Justiceiro. Foto: Reprodução
No cinema, participou de filmes como "O Lobo de Wall Street", "Fúria", "Sicario", "O Contador", "Baby Driver", "Ford v Ferrari", "King Richard" e "The Many Saints of Newark". Foto: Reprodução
Entre os prêmios conquistados, um Emmy de Melhor Ator Convidado por sua participação na série "The Bear", em 2024 Foto: Reprodução
Desde os primeiros meses de 2022, apresenta o podcast "Real Ones", de sua criação e que entrevista pessoas inspiradoras e discute temas sociais e cotidianos. É praticante de muay thai e jiu-jitsu brasileiro, além de ser apaixonado por boxe. Foto: Reprodução
O amor pelos animais está incorporado à vida de Bernthal. Tanto que ele é conhecido por atuantes na causa e tem, inclusive, vários cães resgatados. Foto: Reprodução/instagram
Alguns de seus hobbies são a grande paixão por carros clássicos, tocar guitarra, literatura clássica e atividades ao ar livre, tais como caminhadas e pesca. Foto: Reprodução/instagram
Jon Bernthal já quebrou o nariz 14 vezes. Muitas delas, aliás, durante cenas de ação ou treinos intensos. Foto: Reprodução/instagram
O ator também é um grande defensor da saúde mental. Prova disso é que fala abertamente sobre a importância de buscar ajuda e cuidar do bem-estar emocional. Foto: Reprodução de vídeo
Algumas de suas colaborações marcantes foram em trabalhos com diretores renomados. A saber, Martin Scorsese, David Ayer, Denis Villeneuve e Steve McQueen. Seu Shane em "The Walking Dead" e Frank Castle, em "The Punisher" são considerados papéis icônicos que marcaram a cultura pop. Foto: Reprodução
Bernthal é bem entrosado no meio artístico. É amigo próximo de colegas como Norman Reedus e mantém boas relações nos bastidores., sendo, portanto, bem visto entre companheiros de elenco. Foto: Reprodução/instagram
Ator que não apenas interpreta, mas vive seus personagens com uma entrega rara, Jon Bernthal é mais do que o Justiceiro ou Shane Walsh — ele é um artista que transforma dor, força e vulnerabilidade em arte. Foto: Reprodução/instagram
