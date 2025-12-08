Assine
Nômades viram ‘caçadores de meteoritos’ na Mauritânia e faturam com isso

Redação Flipar
  • A prática tem acontecido no deserto do Saara, conhecido por ser o maior deserto quente do mundo.
    A prática tem acontecido no deserto do Saara, conhecido por ser o maior deserto quente do mundo. Foto: Wikimedia Commons/Luca Galuzzi
  • Lá, nômades percorrem longas distâncias enquanto conduzem seus rebanhos, sempre atentos ao solo na esperança de encontrar fragmentos extraterrestres.
    Lá, nômades percorrem longas distâncias enquanto conduzem seus rebanhos, sempre atentos ao solo na esperança de encontrar fragmentos extraterrestres. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
  • Rochas raras — oriundas da Lua ou de Marte, por exemplo — podem render milhares de dólares, o que alimenta o interesse crescente pela atividade.
    Rochas raras — oriundas da Lua ou de Marte, por exemplo — podem render milhares de dólares, o que alimenta o interesse crescente pela atividade. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
  • Na capital Nouakchott, já existem caçadores que conseguem identificar condritos, um tipo comum de meteorito, apenas observando a crosta formada durante a entrada da rocha na atmosfera.
    Na capital Nouakchott, já existem caçadores que conseguem identificar condritos, um tipo comum de meteorito, apenas observando a crosta formada durante a entrada da rocha na atmosfera. Foto: Samuel PASTEUR-FOSSE/Unplash
  • Segundo ele, às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado.
    Segundo ele, às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
  • O aumento da procura começou há cerca de uma década, impulsionado pela descoberta do meteorito marciano Tissint, no Marrocos.
    O aumento da procura começou há cerca de uma década, impulsionado pela descoberta do meteorito marciano Tissint, no Marrocos. Foto: Flickr - Jon Taylor
  • Os valores de venda variam: alguns fragmentos atingem até US$ 1.000 por grama no mercado internacional, mas, nas negociações locais, muitas peças não chegam a valer mais de US$ 10, o que leva muitos coletores a desistirem de vender.
    Os valores de venda variam: alguns fragmentos atingem até US$ 1.000 por grama no mercado internacional, mas, nas negociações locais, muitas peças não chegam a valer mais de US$ 10, o que leva muitos coletores a desistirem de vender. Foto: Ritanuka Ghosh/Unsplash
  • As transações agora ocorrem cada vez mais em plataformas digitais como WhatsApp e TikTok ou por meio de intermediários sediados em Bir Moghrein, no norte do país.
    As transações agora ocorrem cada vez mais em plataformas digitais como WhatsApp e TikTok ou por meio de intermediários sediados em Bir Moghrein, no norte do país. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
  • São esses intermediários que realizam a inspeção das rochas antes de vendê-las para o exterior.
    São esses intermediários que realizam a inspeção das rochas antes de vendê-las para o exterior. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
  • Mas tem um porém: a Mauritânia não dispõe de centros de análise nem de legislação específica para regular o comércio de meteoritos.
    Mas tem um porém: a Mauritânia não dispõe de centros de análise nem de legislação específica para regular o comércio de meteoritos. Foto: MIGUEL BAIXAULI/Unsplash
  • De acordo com o planetólogo Ely Cheikh Mouhamed Navee, o primeiro do país, muitos nômades dependem apenas da própria experiência ou enviam amostras para cientistas estrangeiros.
    De acordo com o planetólogo Ely Cheikh Mouhamed Navee, o primeiro do país, muitos nômades dependem apenas da própria experiência ou enviam amostras para cientistas estrangeiros. Foto: Eugen Sacalî/Unsplash
  • Ele sugere a criação de um sistema de câmeras para registrar quedas de meteoritos no deserto e propõe também a fundação de um museu nacional, no qual essas rochas espaciais possam ser preservadas e exibidas ao público.
    Ele sugere a criação de um sistema de câmeras para registrar quedas de meteoritos no deserto e propõe também a fundação de um museu nacional, no qual essas rochas espaciais possam ser preservadas e exibidas ao público. Foto: GWANGJIN GO/Unsplash
  • A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África, com uma população estimada em 4,2 milhões de pessoas.
    A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África, com uma população estimada em 4,2 milhões de pessoas. Foto: Maurita?nia - Reproduc?a?o/YouTube
  • Por ter seu território quase inteiramente dominado pelo Deserto do Saara, o país é coberto de paisagens áridas, dunas e um clima extremamente seco.
    Por ter seu território quase inteiramente dominado pelo Deserto do Saara, o país é coberto de paisagens áridas, dunas e um clima extremamente seco. Foto: Wikimedia Commons/Bertramz
  • A capital, Nouakchott, surgiu de uma pequena vila costeira para se tornar o grande centro político e econômico onde vive grande parte da população.
    A capital, Nouakchott, surgiu de uma pequena vila costeira para se tornar o grande centro político e econômico onde vive grande parte da população. Foto: Wikimedia Commons/Laminesall96
  • Apesar de suas riquezas naturais, a MauritÃ¢nia enfrenta desafios sociais e econÃŽmicos, incluindo desigualdade, pobreza e questÃµes relacionadas Ã  escravidÃ£o moderna, que ainda persistem em algumas regiÃµes.
    Apesar de suas riquezas naturais, a MauritÃ¢nia enfrenta desafios sociais e econÃŽmicos, incluindo desigualdade, pobreza e questÃµes relacionadas Ã  escravidÃ£o moderna, que ainda persistem em algumas regiÃµes. Foto: Wikimedia Commons/Bertramz
  • O país também é famoso pela Estrutura de Richat, conhecida como o
    O país também é famoso pela Estrutura de Richat, conhecida como o "Olho da África", uma formação geológica circular impressionante visível do espaço. Foto: Domínio Público/NASA Earth Observatory
