Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Com menor litoral do Brasil, Piauí se destaca pela beleza das praias

RF
Redação Flipar
  • Apesar de espremido por dois locais muito badalados para o turismo - entre os Lençóis Maranhenses e a Praia de Jericoacoara (foto), no Ceará -, seu litoral possui atrativos, com belas praias.
    Apesar de espremido por dois locais muito badalados para o turismo - entre os Lençóis Maranhenses e a Praia de Jericoacoara (foto), no Ceará -, seu litoral possui atrativos, com belas praias. Foto: Instagram @parnajericoacoara
  • Um passeio famoso é o que leva de barco ou lancha ao Delta do Rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão.
    Um passeio famoso é o que leva de barco ou lancha ao Delta do Rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão. Foto: Flickr Dudu Contursi
  • O Delta do Rio Parnaíba, também chamado de Delta das Américas, é o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo - perde somente para o do Rio Nilo, na África, e o do Rio Me Kong, no Vietnã, na Ásia.
    O Delta do Rio Parnaíba, também chamado de Delta das Américas, é o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo - perde somente para o do Rio Nilo, na África, e o do Rio Me Kong, no Vietnã, na Ásia. Foto: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/Governo federal
  • A cidade de Parnaíba, a 340 km de Teresina, situa-se em uma planície formada justamente pelo Delta do Rio Parnaíba.
    A cidade de Parnaíba, a 340 km de Teresina, situa-se em uma planície formada justamente pelo Delta do Rio Parnaíba. Foto: Chico Rasta - Wikimédia Commons
  • Pelo fato de Teresina ser a única capital nordestina que não é banhada pelo mar, muitas pessoas desconhecem que o Piauí tem um litoral rico, atraente para o turismo.
    Pelo fato de Teresina ser a única capital nordestina que não é banhada pelo mar, muitas pessoas desconhecem que o Piauí tem um litoral rico, atraente para o turismo. Foto: Olavomm/Wikimédia Commons
  • O curto litoral piauiense oferece belas praias aos visitantes. Ele é dividido entre as praias das cidades de Luís Correia e de Cajueiro da Praia.
    O curto litoral piauiense oferece belas praias aos visitantes. Ele é dividido entre as praias das cidades de Luís Correia e de Cajueiro da Praia. Foto: Reprodução do Instagram @cajueiropraia
  • O município de Luis Correia fica a somente 12 km da cidade de Parnaíba, o que garante ao turista que quer desfrutar de suas praias a possibilidade de hospedar-se em uma cidade com melhor infraestrutura.
    O município de Luis Correia fica a somente 12 km da cidade de Parnaíba, o que garante ao turista que quer desfrutar de suas praias a possibilidade de hospedar-se em uma cidade com melhor infraestrutura. Foto: Flickr Vanderson de Paulo
  • Já no caso das praias de Cajueiro da Praia, o mais frequente é que os turistas se hospedem na praia de Barra Grande, a 70 km de Parnaíba. Conheça a seguir as principais praias do Piauí.
    Já no caso das praias de Cajueiro da Praia, o mais frequente é que os turistas se hospedem na praia de Barra Grande, a 70 km de Parnaíba. Conheça a seguir as principais praias do Piauí. Foto: Flickr Otávio Nogueira
  • Praia da Barrinha - Localizada entre Barra Grande e Cajueiro da Praia, é um recanto tranquilo e paradisíaco, repleto de coqueirais e casas coloridas.
    Praia da Barrinha - Localizada entre Barra Grande e Cajueiro da Praia, é um recanto tranquilo e paradisíaco, repleto de coqueirais e casas coloridas. Foto: Flickr Michael Strugale
  • Praia Peito de Moça - Batizada com esse nome em função dos moldes de suas dunas, situa-se entre as Praias do Coqueiro e Atalaia. É uma praia tranquila, preenchida por areias brancas e mar azul.
    Praia Peito de Moça - Batizada com esse nome em função dos moldes de suas dunas, situa-se entre as Praias do Coqueiro e Atalaia. É uma praia tranquila, preenchida por areias brancas e mar azul. Foto: Divulgação
  • Praia de Carnaubinha - Cercada por dunas e coqueirais, é uma praia paradisíaca de águas tranquilas e esverdeadas. Fica localizada entre as praias do Arrombado e de Macapá.
    Praia de Carnaubinha - Cercada por dunas e coqueirais, é uma praia paradisíaca de águas tranquilas e esverdeadas. Fica localizada entre as praias do Arrombado e de Macapá. Foto: - Divulgação
  • Praia do Pontal - Situada no Delta do Parnaíba, em área de proteção ambiental, é acessível apenas por via marítima. Possui uma extensa faixa de areia que separa as águas do rio e do mar.
    Praia do Pontal - Situada no Delta do Parnaíba, em área de proteção ambiental, é acessível apenas por via marítima. Possui uma extensa faixa de areia que separa as águas do rio e do mar. Foto: Divulgação
  • Praia do Maramar - Localizada na cidade de Luís Correia, próximo à Praia do Macapá, é mais uma praia piauiense em que reinam a tranquilidade e as belezas naturais. Com extensa faixa de areia branca e fina, tem um mar convidativo para mergulhos e prática de esportes como o kitesurf.
    Praia do Maramar - Localizada na cidade de Luís Correia, próximo à Praia do Macapá, é mais uma praia piauiense em que reinam a tranquilidade e as belezas naturais. Com extensa faixa de areia branca e fina, tem um mar convidativo para mergulhos e prática de esportes como o kitesurf. Foto: Reprodução de Youtube
  • Praia do Arrombado - Localizada no município de Luís Correia, fica a uma pequena distância da Praia do Coqueiro. É uma área ideal para quem busca refúgio e relaxamento por seu ambiente calmo e simples.
    Praia do Arrombado - Localizada no município de Luís Correia, fica a uma pequena distância da Praia do Coqueiro. É uma área ideal para quem busca refúgio e relaxamento por seu ambiente calmo e simples. Foto: Reprodução do Instagram @praiadoarrombado.pi
  • Praia do Coqueiro - Situada a 10 km do centro de Luis Correia, é uma antiga vila de pescadores e um dos lugares mais procurados do Piauí. Com uma barreira de corais em parte importante de sua extensão, conta com águas transparentes e ventos fortes o ano inteiro, o que a torna atraente para os praticantes de kitesurf.
    Praia do Coqueiro - Situada a 10 km do centro de Luis Correia, é uma antiga vila de pescadores e um dos lugares mais procurados do Piauí. Com uma barreira de corais em parte importante de sua extensão, conta com águas transparentes e ventos fortes o ano inteiro, o que a torna atraente para os praticantes de kitesurf. Foto: Reprodução Ministério do Turismo
  • Praia da Pedra do Sal - Com 8 km de extensão, é a única praia da importante cidade de Parnaíba. É separada por um morro de rochedos que a divide em uma parte brava, com mar de ondas grandes que atrai surfistas, e outra mansa, adequada para quem busca descanso.
    Praia da Pedra do Sal - Com 8 km de extensão, é a única praia da importante cidade de Parnaíba. É separada por um morro de rochedos que a divide em uma parte brava, com mar de ondas grandes que atrai surfistas, e outra mansa, adequada para quem busca descanso. Foto: Flickr Xan
  • Praia de Macapá - Localizada na cidade de Luís Correia, é dotada de águas mornas e calmas, porém com ventos constantes. Ideal para passeios em família e prática de kitesurf.
    Praia de Macapá - Localizada na cidade de Luís Correia, é dotada de águas mornas e calmas, porém com ventos constantes. Ideal para passeios em família e prática de kitesurf. Foto: Mayra Pavanello Munerato/Wikimédia Commons
  • Praias de Barrinha e Ponta do Sardim - Localizadas no município de Cajueiro da Praia, oferecem cenário paradisíaco, com exuberantes coqueiros, casas coloridas e mar azul e calmo.
    Praias de Barrinha e Ponta do Sardim - Localizadas no município de Cajueiro da Praia, oferecem cenário paradisíaco, com exuberantes coqueiros, casas coloridas e mar azul e calmo. Foto: Reprodução de Yotube
  • Praia de Barra Grande - Localizada em Cajueiro da Praia, reúne belezas naturais e é a mais frequentada da região. É atraente tanto para quem busca tranquilidade como quem gosta de passeios que ofereçam contato com a natureza e aventura.
    Praia de Barra Grande - Localizada em Cajueiro da Praia, reúne belezas naturais e é a mais frequentada da região. É atraente tanto para quem busca tranquilidade como quem gosta de passeios que ofereçam contato com a natureza e aventura. Foto: Mayra Pavanello Munerato/Wikimédia Commons
  • Praia de Atalaia - Com ampla faixa de areia e águas mornas, está repleta de quiosques em sua orla. A Praia fica no município de Luís Correia, tem acesso fácil pela proximidade com Parnaíba.
    Praia de Atalaia - Com ampla faixa de areia e águas mornas, está repleta de quiosques em sua orla. A Praia fica no município de Luís Correia, tem acesso fácil pela proximidade com Parnaíba. Foto: Moacir Ximenes/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay