Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Plantas e sementes que rendem cosméticos de qualidade

RF
Redação Flipar
  • Além disso, a tendência por produtos naturais e sustentáveis tem impulsionado ainda mais o uso desses ingredientes. Confira algumas das principais plantas e sementes utilizadas na indústria da beleza:
    Além disso, a tendência por produtos naturais e sustentáveis tem impulsionado ainda mais o uso desses ingredientes. Confira algumas das principais plantas e sementes utilizadas na indústria da beleza: Foto: Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay
  • Aloe vera – Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras.
    Aloe vera – Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras. Foto:
  • Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais.
    Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais. Foto: Buenas Dicas/Pixabay
  • Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares
    Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares Foto: Daniel*D - wikimedia commons
  • Camomila – Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares.
    Camomila – Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares. Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
  • Carité (ou karité) – Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares.
    Carité (ou karité) – Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares. Foto: Luluworks wikimedia commons
  • Rosa mosqueta – Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes.
    Rosa mosqueta – Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes. Foto: AmonDhan wikimedia commons
  • Coco – Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes.
    Coco – Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes. Foto: Imagem Freepik
  • Calêndula – Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis.
    Calêndula – Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis. Foto: wikimedia commons Ermell
  • Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz.
    Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz. Foto: Divulgação
  • Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba.
    Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba. Foto: brewbooks wikimedia commons
  • Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares.
    Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores.
    Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores. Foto: Marjon Besteman por Pixabay
  • Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos.
    Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos. Foto: Onjacktallcuca wikimedia commons
  • Centella asiÃ¡tica â?? Erva conhecida por sua aÃ§Ã£o cicatrizante e firmadora da pele. Utilizada em cremes anti-estrias, sÃ©runs e produtos anti-idade.
    Centella asiÃ¡tica â?? Erva conhecida por sua aÃ§Ã£o cicatrizante e firmadora da pele. Utilizada em cremes anti-estrias, sÃ©runs e produtos anti-idade. Foto: Forest & Kim Starr wikimedia commons
  • Baunilha â?? Suas vagens produzem um extrato aromÃ¡tico com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bÃ¡lsamos labiais.
    Baunilha â?? Suas vagens produzem um extrato aromÃ¡tico com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bÃ¡lsamos labiais. Foto: domÃ­nio pÃºblico
  • Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes.
    Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes. Foto: Imagem de ekrem por Pixabay
  • Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras.
    Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras. Foto: Imagem de Kai Reschke por Pixabay
  • Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol.
    Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol. Foto: P. S. Sena - wikimedia commons
  • Buriti – Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes.
    Buriti – Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes. Foto: Imagem de Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay
  • Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais.
    Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais. Foto: Flickr Leon Wong
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay