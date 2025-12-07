Estilo de Vida
Plantas e sementes que rendem cosméticos de qualidade
Além disso, a tendência por produtos naturais e sustentáveis tem impulsionado ainda mais o uso desses ingredientes. Confira algumas das principais plantas e sementes utilizadas na indústria da beleza: Foto: Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay
Aloe vera – Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras. Foto:
Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais. Foto: Buenas Dicas/Pixabay
Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares Foto: Daniel*D - wikimedia commons
Camomila – Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares. Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
Carité (ou karité) – Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares. Foto: Luluworks wikimedia commons
Rosa mosqueta – Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes. Foto: AmonDhan wikimedia commons
Coco – Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes. Foto: Imagem Freepik
Calêndula – Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis. Foto: wikimedia commons Ermell
Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz. Foto: Divulgação
Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba. Foto: brewbooks wikimedia commons
Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares. Foto: Imagem gerada por i.a
Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores. Foto: Marjon Besteman por Pixabay
Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos. Foto: Onjacktallcuca wikimedia commons
Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes. Foto: Imagem de ekrem por Pixabay
Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras. Foto: Imagem de Kai Reschke por Pixabay
Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol. Foto: P. S. Sena - wikimedia commons
Buriti – Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes. Foto: Imagem de Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay
Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais. Foto: Flickr Leon Wong