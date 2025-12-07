Assine
Conheça a maior residência particular do mundo, com 2,8 milhões de metros quadrados

Redação Flipar
  • Trata-se do Lakshmi Vilas Palace, localizado em Vadodara, cidade situada às margens do rio Vishwamitri.
    Trata-se do Lakshmi Vilas Palace, localizado em Vadodara, cidade situada às margens do rio Vishwamitri. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
  • Construído em 1890 pelo marajá Sayajirao Gaekwad III, o local é reconhecido como a maior casa do mundo.
    Construído em 1890 pelo marajá Sayajirao Gaekwad III, o local é reconhecido como a maior casa do mundo. Foto: Reprodução do X @IndiaAesthetica
  • Originalmente, o palácio foi construído para ser um símbolo de poder e a união entre culturas.
    Originalmente, o palácio foi construído para ser um símbolo de poder e a união entre culturas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O estilo arquitetônico segue o movimento Renascimento Indo-Sarraceno, misturando elementos góticos, mouriscos e indianos.
    O estilo arquitetônico segue o movimento Renascimento Indo-Sarraceno, misturando elementos góticos, mouriscos e indianos. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
  • Atualmente, a propriedade é avaliada em aproximadamente R$ 13 bilhões e possui impressionantes 170 cômodos!
    Atualmente, a propriedade é avaliada em aproximadamente R$ 13 bilhões e possui impressionantes 170 cômodos! Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
  • O interior é decorado com mármore, vitrais belgas e obras de artistas renomados como Raja Ravi Verma.
    O interior é decorado com mármore, vitrais belgas e obras de artistas renomados como Raja Ravi Verma. Foto: Notnarayan/Wikimédia Commons
  • Hoje em dia, o palácio mantém sua função original como moradia da Família Real de Baroda.
    Hoje em dia, o palácio mantém sua função original como moradia da Família Real de Baroda. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
  • O mais curioso — e quase inacreditável — é que apenas 4 pessoas da família moram no palácio.
    O mais curioso — e quase inacreditável — é que apenas 4 pessoas da família moram no palácio. Foto: Reprodução de Instagram
  • Vivem no local: Samarjitsinh Gaekwad (marajá titular desde 2012), sua esposa Radhikaraje Gaekwad, e suas duas filhas Padmaja Raje Gaekwad e Narayani Raje Gaekwad.
    Vivem no local: Samarjitsinh Gaekwad (marajá titular desde 2012), sua esposa Radhikaraje Gaekwad, e suas duas filhas Padmaja Raje Gaekwad e Narayani Raje Gaekwad. Foto: Reprodução de Instagram
  • Parte da estrutura do palácio está aberta à visitação pública e para a realização de eventos privados.
    Parte da estrutura do palácio está aberta à visitação pública e para a realização de eventos privados. Foto: Notnarayan/Wikimédia Commons
  • Além de residência, o local funciona como um centro cultural e turístico, abrigando obras de arte e coleções históricas.
    Além de residência, o local funciona como um centro cultural e turístico, abrigando obras de arte e coleções históricas. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
  • A construção do Lakshmi Vilas Palace levou 11 anos, de 1879 a 1890.
    A construção do Lakshmi Vilas Palace levou 11 anos, de 1879 a 1890. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
  • Para efeito de comparação, o Lakshmi é quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, em Londres.
    Para efeito de comparação, o Lakshmi é quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, em Londres. Foto: Reprodução do X @IndiaAesthetica
  • A estrutura também inclui um campo de golfe privado de 18 buracos, um museu, salões de baile e coleções de armas antigas.
    A estrutura também inclui um campo de golfe privado de 18 buracos, um museu, salões de baile e coleções de armas antigas. Foto: APIC Photography/Wikimédia Commons
  • O exterior foi construído com arenito dourado de Dhangadra, conferindo ao palácio um brilho imponente.
    O exterior foi construído com arenito dourado de Dhangadra, conferindo ao palácio um brilho imponente. Foto: Reprodução do X @IndiaAesthetica
  • Outra curiosidade é que o Lakshmi foi um dos primeiros edifícios da Índia a ter elevador e sistemas elétricos modernos à época de sua construção — um símbolo de progresso e riqueza durante o período colonial britânico.
    Outra curiosidade é que o Lakshmi foi um dos primeiros edifícios da Índia a ter elevador e sistemas elétricos modernos à época de sua construção — um símbolo de progresso e riqueza durante o período colonial britânico. Foto: Reprodução de Instagram
