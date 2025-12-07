Galeria
Maior ilha fluvial do mundo fica no Brasil
-
Com uma área de aproximadamente 20.000 km², a ilha é cercada pelos rios Araguaia e Javaés e abriga uma rica biodiversidade, com diversos biomas, incluindo Cerrado, Floresta Amazônica e campos rupestres. Foto: divulgação governo do tocantins
-
A Ilha do Bananal é um importante destino turístico, conhecido por suas belas paisagens, fauna e flora exuberantes e sítios arqueológicos. Foto: divulgação governo do tocantins
-
A ilha também é lar de comunidades indígenas que vivem de forma tradicional no local. Foto: divulgação governo do tocantins
-
O lugar fica em São Miguel do Araguaia, município situado a 476 km de Goiânia, no noroeste do estado. Foto: divulgação prefeitura São Miguel do Araguaia
-
-
Uma ilha fluvial é uma área de terra cercada por água doce, geralmente por um rio ou por dois canais do mesmo rio. Foto: worldislandinfo.com wikimedia commons
-
Essas ilhas se formam por diversos processos, como a deposição de sedimentos, a erosão do rio ou a mudança do curso do rio ao longo do tempo. Foto: Weserinsel Harriersand bei Brake wikimedia commons
-
As ilhas fluviais podem ser de diferentes tamanhos e formas, e podem ter características geológicas e ecológicas variadas. Algumas são cobertas por florestas densas, enquanto outras são mais abertas e gramadas. Foto: Maciej Szczepa?czyk wikimedia commons
-
-
As ilhas fluviais podem ter diversos usos, como agricultura, pecuária, turismo, pesca e mineração, além de serem importantes para a preservação da biodiversidade e para o patrimônio cultural. Foto: wikimedia commons Don Ramey Logan
-
Além da Ilha do Bananal, veja agora outras 9 das maiores ilhas fluviais do mundo! (lembrando a classificação pode variar dependendo dos critérios utilizados para medir o tamanho de cada região). Foto: montagem / divulgação / flickr
-
Ilha de Kotlin, Rússia (área: 295 km²): Localizada no Golfo da Finlândia, especificamente na cidade de Kronstadt, a ilha foi o palco da Revolta de Kronstadt, em 1921. Foto: Jula wikimedia commons
-
-
Ilha de Chongming, China (área: 1.220 km²): É a terceira maior ilha da China, e funciona como uma importante área agrícola e industrial. Foto: Milkomède wikimedia commons
-
Ilha de Moçambique, Moçambique (área: 1.500 km²): Localizada no Oceano Índico, essa ilha é Patrimônio Mundial da UNESCO e um importante centro turístico. Foto: Ton Rulkens wikimedia commons
-
Ilha Tupinambarana, Brasil (área: 1.185 km²): Localizada no Rio Amazonas, a ilha tem uma rica biodiversidade, com florestas, cenários alagados e comunidades indígenas. Foto: flickr Mário Oliveira - MTUR
-
-
Ilha do Mosqueiro, Brasil (área: 580 km²): A sexta maior ilha fluvial do mundo fica no Pará e conta com praias, manguezais e áreas de preservação. Foto: flickr Otávio Nogueira
-
Ilha Grande de Gurupá, Brasil (área: 1.675 km²): Localizada no Amapá, mais especificamente no Rio Amazonas, a Ilha Grande de Gurupá também ostenta o título de 4ª maior ilha do Brasil. Foto: flickr Neil PalmerCIAT
-
Delta do Nilo, Egito (área: 8964 km²): Está situado numa zona onde os ramos Roseta e Damieta se encontram, na costa norte do Mar Mediterrâneo. É uma área com muitos pântanos, que há quase 5 mil anos é usada para agricultura intensiva. Foto: LBM1948 wikimedia commons
-
-
Ilha de Marajó, Brasil (área: 48.348 km²): A Ilha de Marajó, que já foi chamada de Marinatambal, é uma ilha grande que fica perto da costa do Pará e é cercada por água doce e salgada. Foto: divulgação
-
A Ilha de Marajó está localizada na Área de Proteção Ambiental do arquipélago do Marajó, no estado do Pará, na parte norte do Brasil. Foto: Jorge Brazilian wikimedia commons
-
Para chegar até lá, é preciso atravessar o delta do Amazonas, passando pelo estuário complexo do rio Pará e pela baía do Marajó, que são as áreas onde as águas do rio se encontram com as águas do mar. Foto: Jorge Brazilian wikimedia commons
-
-
Embora a Ilha de Marajó seja maior do que a Ilha do Bananal em termos de área, ela não é exclusivamente fluvial, mas sim fluviomarítima, por isso não recebe o título de maior do mundo. Foto: flickr phogel
-
Além de ser a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, a Ilha do Bananal também é considerada Reserva da Biosfera pela UNESCO desde 1993, e reserva ambiental brasileira desde 1959. Foto: divulgação governo do tocantins