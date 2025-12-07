Galeria
Astronauta registra luzes vermelhas e faz foto rara da aurora
Em agosto de 2024, o espetáculo da aurora boreal - que encanta nas regiões mais frias do norte europeu - também foi filmado pelo engenheiro de voo Matthew Dominick, da Estação Espacial Internacional. Foto: Divulgação de vídeo Nasa
As imagens foram disponibilizadas pela Nasa e mostram auroras boreais vermelhas e verdes enquanto a Lua se põe e o Sol nasce, iluminando a espaçonave Soyuz. Foto: Divulgação de vídeo Nasa
A aurora boreal é tão especial nos países nórdicos que a Nouega tem uma igreja construída num formato especial para lembrar o fenômeno. A Catedral da Aurora Boreal se destaca por uma grande espiral com um campanário. Foto: DXR -wikimedia commons
O objetivo foi criar uma arquitetura semelhante ao espetáculo da aurora boreal, luzes coloridas naturais que se espalham pelo horizonte, causando um efeito espetacular que encanta os habitantes locais e também turistas do mundo inteiro. Foto: Divulgação
A catedral fica no município de Alta, no condado de Finnmark, e foi construída entre 2009 e 2013. O edifício é feito de concreto e madeira, com chapas de titânio em seu interior. A igreja é do segmento evangélico-luterano. Foto: Svein-Magne Tunli - wikimedia commons
A aurora boreal é um dos fenômenos naturais mais deslumbrantes do planeta. As Northern Lights, como são chamadas em inglês, são luzes de cores vibrantes no céu, que se intensificam especialmente entre setembro e março. Foto: Divulgação
A aurora boreal é uma sensação nos pacotes de viagem na região do Ártico. Recentemente, a linha de cruzeiros Hurtigruten divulgou uma "promoção" que prometia ao viajante ver a aurora boreal ou não pagar nada na viagem seguinte. "Queremos que o viajante tenha certeza de que verá o espetáculo", anunciou a empresa. Foto: Divulgação
As luzes do norte são particularmente espetaculares na costa da Noruega, que fica acima do Círculo Ártico e dentro da alta faixa de visibilidade auroral. Foto: Divulgação
As expedições da Hurtigruten no Mar do Norte anunciaram até a presença do astrônomo Tom Kerss, para ajudar os viajantes a entender mais da aurora boreal. Foto: Divulgação
Kerss explicou que não se deve olhar para o celular, para que os olhos fiquem adaptados à escuridão e possam detectar o fenômeno com o brilho intenso que ele oferece. Foto: Divulgação
A Hurtigruten explica que as luzes do norte aparecem por pouco tempo. Uma boa exibição dura entre 15 e 30 minutos. Recomenda-se checar a previsão do tempo para ter maior garantia de visualização do fenômeno. Foto: David Mark/Pixabay
A possibilidade de ver a aurora boreal no mar aberto é maior por não existir poluição luminosa que atrapalhe a visualização do fenômeno. Foto: Egiptologoespaol/Wikimedia Commons
Curiosamente, o fenômeno natural pode ser visto tanto no hemisfério norte quanto no sul. Só que no sul recebe outro nome: aurora austral. Foto: Imagem de Manolo Franco por Pixabay
No hemisfério sul, o fenômeno da aurora luminosa ocorre no continente da Antártida. Portanto, a boreal é muito mais acessível e badalada. Foto: Imagem de Alex Prykhodko por Pixabay
O fenômeno da aurora ocorre na camada da atmosfera chamada de termosfera, uma faixa que fica a até 500 km de altura, onde o ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1.000ºC . É a camada mais quente da atmosfera. Foto: AstroAnthony/Wikimedia Commons
A aurora boreal possui características bastante diversificadas em termos de luz e formato devido às diferentes interações químicas que ocorrem na atmosfera durante a sua formação. Foto: Joshua Strang (United States Air Force)/Wikimedia Commons
O fenômeno natural tem origem nas reações químicas oriundas do contato dos ventos solares com gases presentes na atmosfera, produzindo diversas formas luminosas no céu. Foto: Marco Brotto/Wikimedia Commons
As chamadas tempestades solares têm o potencial de aumentar a ocorrência das auroras boreais, visto que elas aumentam a intensidade de energia solar recebida pelo planeta. Foto: Javier Casado Tirado/Wikimedia Commons
Por mais que também aconteçam durante o dia, as auroras boreais são mais facilmente visíveis à noite, mediante a ausência de luz natural. Foto: Andre Shutterbird/Wikimedia Commons
No hemisfério norte, a aurora boreal ocorre no Alasca, Canadá, Groenlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Foto: Javier Casado Tirado/Wikimedia Commons