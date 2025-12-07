Galeria
Bianzhong: o que eram e para que serviam esses sinos milenares
É o sino do estilo ‘bianzhong’. 24 deles foram descobertos na região de Henan, na China. Os artefatos estavam em bom estado de conservação. Foto: Instituto Henan de Relíquias Culturais e Arqueologia
Os itens têm mais de dois mil anos de existência. Foram produzidos entre 770 a.C. e 476 a.C. ao longo do chamado ‘Período das Primaveras e Outonos’, que foi marcado pela descentralização do poder, aumento da alfabetização e avanço tecnológico. Foto: Site Global Times
A descoberta aconteceu no decorrer de buscas nas ruínas em uma velha cidade próxima a Zhengzhou, capital da região de Henan. Os 24 sinos estavam num poço de sacrifícios perto dos destroços de um palácio. Foto: Instituto Henan de Relíquias Culturais e Arqueologia
Guan Ping, historiador de Pequim, disse que os bianzhong eram usados no palácio imperial como parte de um sistema ritual. Foto: Flickr Yuxuan Wang
Ele destacou que essa descoberta ajuda os especialistas no estudo sobre o desenvolvimento cultural no Período das Primaveras e Outonos. Foto: Domínio público
O bianzhong era composto por um conjunto de sinos de bronze. A China foi pioneira neste tipo de item melódico, que surgiu entre 2.000 e 3.600 anos atrás. Foto: Calton - Wikimedia Commons
Estes artefatos eram pendurados em uma estrutura de madeira e o som era produzido quando alguém batia nos sinos usando um martelo com uma haste. Foto: Huangdan2060 - Wikimedia Commons
Ao lado dos 'bianqing' (outros sinos, mas feitos de pedras), os 'bianzhong' foram elementos fundamentais em rituais e apresentações de música da corte chinesa em tempos remotos. Foto: ksblack99 - Wikimédia Commons
A propósito, os bianzhong foram exportados para outros países como Vietnã, onde foram usados em cerimônias na antiga capital imperial de Hué; Coreia, durante a dinastia Song; e Japão. Foto:
No contexto atual, este item segue relevante na Coreia. Isso porque os sinos ainda são usados em celebrações de rituais para adeptos do Confucionismo. O instrumento é utilizado para conduzir a orquestra, enquanto sinos maiores destacam as frases de hinos. Foto: Imagem de arielmore por Pixabay
O Confucionismo é uma filosofia chinesa baseada nos ensinamentos de Confúcio , que viveu entre 551 e 479 a.C.). Esse pensamento enfatiza a ética, a moralidade e a harmonia social. Seus pilares incluem o respeito às hierarquias, a importância da educação e a prática de virtudes como a benevolência e a justiça. Foto: ChaiCat - Wikimédia Commons
Outras descobertas marcantes envolvendo os bianzhongs dizem respeito ao conjunto cerimonial de 65 sinos encontrados quase intactos na tumba do MarquÃªs Yi de Zeng, num sÃtio arqueolÃ³gico na provÃncia de Hubei. Foto: ZhengZhou
Estes artefatos foram o descobrimento mais essencial do túmulo do Marquês Yi. Os sinos estão sob proteção do governo como uma relíquia cultural e só foram apresentados três vezes após a descoberta, em 1978. Foto: Shallowell - Wikimedia Commons
Os sinos ficam protegidos no Museu Provincial de Hubei, em Wuhan, China. O museu é um dos mais renomados do país, com vasta coleção de artefatos históricos e culturais. Abriga relíquias preciosas, como instrumentos musicais e objetos da tumba do Marquês Yi de Zeng. Foto: ???? wikimedia commons
Inclusive, tais sinos normalmente contam com 'bronzeware', um tipo de inscrição que os pesquisadores utilizam como referência para facilitar o estudo desses escritos chineses antigos. Foto: Zzjgbc at Chinese Wikipedia
Em 1992, Ma Chengy, diretor do Museu de Xangai, recuperou o bianzhong Jin Hou Su, de 3.000 anos, junto ao mercado de antiguidades de Hong Kong. Foto: Hanjiang wikimedia commons
Os sinos tinham sido roubados dos túmulos dos governantes do Estado de Jin e contrabandeados para fora da China. Foto: Shallowell - Wikimedia Commons
Após conseguir retomá-los, o governo chinês adicionou o item à lista de 64 tesouros nacionais que não podem ser expostos fora do país. Foto: Dong Fang / Wikimedia Commons